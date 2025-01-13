الإثنين 13 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير الأوقاف يعيد الداعية محمد أبو بكر للخطابة، والشيخ يعلق

الشيخ محمد أبو بكر
الشيخ محمد أبو بكر
ads

أعلن الشيخ محمد أبو بكر عن عودته للخطابة مرة أخرى بقرار من الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.
 

تعليق محمد أبو بكر على قرار عودته للخطابة 

وكتب الشيخ محمد أبو بكر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "يسعدني ويشرفني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير والامتنان للدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف والشيخ خالد خضر الأب الروحي والقائد الإنسان رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف على التكرم والتفضل بإصدار قرار عودتي إمامًا وخطيبًا ومدرسًا بالوزارة".

وأضاف "أبو بكر": “يعجز لساني عن الشكر سائلًا المولى العلي القدير أن يستخدمني ولا يستبدلني وأن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء وشر ومكروه، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات”.

 

قضية الشيخ محمد أبو بكر مع ميار الببلاوي 

وكانت محكمة مستأنف الاقتصادية قررت الخميس الماضي تأجيل نظر الاستئناف المقدم من الشيخ محمد أبو بكر، على حكم حبسه شهرين مع إيقاف التنفيذ وتغريمه 20 ألف جنيه، مع إلزامه بدفع تعويض 50 ألف جنيه لميار الببلاوي إلى جلسة 4 فبراير المقبل للنطق بالحكم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسامة السيد الأزهري ازهر الشيخ محمد أبو بكر الشيخ خالد خضر القطاع الديني بوزارة الأوقاف وزارة الأوقاف وزير الأوقاف ميار الببلاوي محمد ابو بكر

مواد متعلقة

تأجيل استئناف محمد أبو بكر على حكم حبسه في سب ميار الببلاوي لـ 4 فبراير

محمد أبو بكر يصل المحكمة لحضور استئنافه على حكم حبسه شهرين مع الإيقاف في سب ميار الببلاوي

أول تعليق من ميار الببلاوي على حبس الشيخ محمد أبو بكر وتغريمه 50 ألف جنيه

حبس محمد أبو بكر شهرين وتغريم ميار الببلاوي 20 ألف جنيه بتهمة تبادل الألفاظ الخارجة

ads

الأكثر قراءة

وزير الأوقاف يعيد الداعية محمد أبو بكر للخطابة، والشيخ يعلق

بسبب ركلة جزاء، صحيفة إنجليزية تحذر مانشستر سيتي من التعاقد مع مرموش

كولر يستقر على مهاجم الأهلي البديل أمام الجونة حال غياب وسام أبو علي

التعليم العالي: إطلاق مسابقة المليار جنيه لدعم الاقتصاد من خلال الابتكارات

مفاجأة، حمزة المثلوثي يدرس الرحيل عن الزمالك مجانا

شقيقة زوجة ماهر الأسد تعود لسوريا بعد غياب 17 سنة

رئيس وزراء الاحتلال عن الخسائر البشرية للجيش: يوم صعب وحزين على إسرائيل

قطر القطري يعلن التعاقد رسميا مع بيرسي تاو قادما من الأهلي (فيديو)

منوعات

المزيد

دراسة تكشف طريقة فعالة تزيد فرص الإقلاع عن التدخين نهائيا

بعدما تفوقت على الذهب مؤخرا، كيف يمكنك الاستثمار في الفضة بشكل صحيح؟

العثور على حجر كهرمان نادر عمره حوالي 50 مليون سنة في روسيا

انبهروا بمنشد صعيدي، الهولنديون يرقصون على نغمات المدائح النبوية (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الاثنين

كم يبلغ سعر الأرز اليوم الإثنين 13 يناير بالسوق المحلي؟

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الإثنين

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين 13 يناير

المزيد

انفوجراف

انقطاع الكهرباء عن أعرق المدن السودانية.. مدينة وسد مروي تحت وابل المسيرات (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة النحل وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

رمضان عبد المعز: 8 كلمات تقولها ساعة الأذان تدخلك الجنة (فيديو)

تفسير حلم نزول الدم من الفم والأنف في المنام وعلاقته بالتخلص من المشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية