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أخبار مصر

الداعية محمد أبو بكر إمامًا لمسجد الفتح في رمسيس

الشيخ محمد أبو بكر
الشيخ محمد أبو بكر
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أصدر الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف قرارا بنقل الشيخ محمد أبو بكر من إمامة مسجد صلاح الدين في المنيل إلى مسجد الفتح في رمسيس.

 

تعيين الشيخ محمد أبو بكر إمامًا لمسجد الفتح في رمسيس 

وكتب "أبو بكر" عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "يسعدني ويشرفني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، ولفضيلة الشيخ خالد خضر رئيس القطاع الدينى، وفضيلة الشيخ خالد صلاح مدير مديرية أوقاف القاهرة، على نقلى لمسجد الفتح بميدان رمسيس". 

 

كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير لجمهور المنيل عامة وجمهور مسجد صلاح الدين على ما أولوني به من حب وتقدير ساعد على نجاح تلك الفترة الوجيزة التى قضيتها فى هذا المسجد العامر والشكر موصول لجميع العاملين بإدارة جنوب ومديرها الخلوق وكذا جميع المفتشين والموظفين وكذا جميع زملائى العاملين فى المسجد الذى كان لهم الفضل بعد الله سبحانه وتعالى فى كل توفيق أحسبه حالفنى وأسأل الله أن يوفقنى فى المرحلة القادمة، وأن يستخدمنى ولا يستبدلنى والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات".

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