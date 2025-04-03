الخميس 03 أبريل 2025
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خارج الحدود

إعلام عبري: اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل وصوله إلى إسرائيل

صاروخ حوثي، فيتو
صاروخ حوثي، فيتو

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية الأمريكية اعترضت صاروخا أطلق من اليمن قبل وصوله إلى إسرائيل.

الدفاعات الأمريكية تعترض صاروخا أطلق من اليمن 

ومن جهتها، قالت القناة 14 الإسرائيلية إن المؤسسة الأمنية رصدت إطلاق صاروخ من اليمن تجاه إسرائيل وترجح أنه سقط قبل وصوله.

وفي السياق ذاته أعلن جيش الاحـتلال الإسرائيلى، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، أن سلاح  الجو اعترض صاروخا أطلق من قطاع غزة باتجاه مستوطنة ناحل عوز.

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جيش الاحتلال يعترض صاروخ أطلق من غزة

وكانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أعلنت أن صفارات الإنذار دوت في ناحل عوز بغلاف غزة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان صادر عنه: هاجمنا أكثر من 600 هدف في قطاع غزة لإعداد الأرض للدخول البري.

 

غارات إسرائيلية كثيفة تستهدف قطاع غزة 

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة مما أسفر عن استشهاد وإصابة المئات من المدنيين الفلسطينيين.

وفي هذا السياق ذكرت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الخميس، أن 15 شهيدا سقطوا في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة دار الأرقم التي تؤوي نازحين في حي التفاح شرقي مدينة غزة.

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اليمن إسرائيل أمريكا

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