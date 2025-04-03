الخميس 03 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

جيش الاحتلال: هاجمنا 600 هدف في قطاع غزة تمهيدا للتوغل البري

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان صادر عنه اليوم الخميس: هاجمنا أكثر من 600 هدف في قطاع غزة لإعداد الأرض للدخول البري.

 

غارات إسرائيلية كثيفة تستهدف قطاع غزة 

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة مما أسفر عن استشهاد وإصابة المئات من المدنيين الفلسطينيين.

txt

75 شهيدا في غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم

 

وفي هذا السياق ذكرت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الخميس، أن  15 شهيدا  سقطوا في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة دار الأرقم التي تؤوي نازحين في حي التفاح شرقي مدينة غزة.

وتجاوز عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة منذ فجر اليوم الخميس 90 شهيدا، حيث ذكرت تقارير طبية في وقت سابق، أن 75 فلسطينيا استشهدوا  في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم.

 

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

 وأكدت  مصادر طبية في غزة،  باستشهاد 1163 فلسطينيا وإصابة 2735 آخرين منذ استئناف العدوان على القطاع في 18 مارس الماضي.

 

العودة إلى وقف إطلاق النار وتسهيل إدخال المساعدات

ومن جانبه، قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس: إن التطورات في قطاع غزة والضفة الغربية تهدد استقرار المنطقة برمتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غزة جيش الاحتلال الفلسطينيين ضحايا العدوان الإسرائيلي

مواد متعلقة

75 شهيدا في غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم

مصر تدين انتهاك إسرائيل السافر للسيادة السورية واستهداف عيادة تابعة لوكالة الأونروا في قطاع غزة

الأكثر قراءة

رسالة غامضة من وسام أبو علي قبل صدام الأهلي والهلال السوداني

ليس فقط بند الـ8 سنوات، أبرز التعديلات المقترحة في قانون الرياضة

كريستيانو رونالدو يقترب من حلمه بامتلاك أحد الأندية الإنجليزية

وقع في حب مصر، ملياردير إماراتي يتجول بشوارع القاهرة على أنغام أحلى بلد بلدي (فيديو)

الأسوأ منذ 7 سنوات، الدولار يتراجع تحت ضغط رسوم ترامب الجمركية

أستاذة بجامعة أكسفورد تفجر مفاجأة عن سبب كسل جيل Z

الرسوم الجمركية، ترامب يلقي قنبلة دمار شامل على اقتصاد العالم

الزمالك يطالب رابطة الأندية بتوضيح أسباب تأخر الرد على طلباته

منوعات

المزيد

أستاذة بجامعة أكسفورد تفجر مفاجأة عن سبب كسل جيل Z

في سابقة غريبة، ترامب يفرض رسوما جمركية على البطريق وضرائبه تطول جزر غير مسكونة

الذئاب المكسيكية تثير الرعب في نيو مكسيكو، ما القصة ؟

المحطة الفضائية تعدّل مدارها لاستقبال مركبة روسية مأهولة

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار النحاس الأحمر اليوم الخميس بالأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس 3-4-2025 بالأسواق

تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 3 أبريل 2025

سعر القصدير اليوم الخميس بعد قرار الرسوم الجمركية الأمريكية

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس ملك إسبانيا قبل كلاسيكو الأرض (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الصقر في المنام وعلاقتها بتولى منصب رفيع

على جمعة: الله ذم الدنيا في آيات كثيرة ومنعها عن بعض عباده

أيهما أفضل بسم الله أم بسم الله الرحمن الرحيم.. و10 أحكام خاصة بالبسملة

المزيد
الجريدة الرسمية