75 شهيدا في غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن 75 فلسطينيا استشهدوا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وفي وقت سابق من اليوم الخميس أفادت مصادر طبية في غزة، باستشهاد 1163 فلسطينيا وإصابة 2735 آخرين منذ استئناف العدوان على القطاع في 18 مارس الماضي.

العودة إلى وقف إطلاق النار وتسهيل إدخال المساعدات

ومن جانبه، قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس: إن التطورات في قطاع غزة والضفة الغربية تهدد استقرار المنطقة برمتها.

وأضاف العاهل الأردني: "يجب توقف الحرب في غزة والعودة إلى وقف إطلاق النار وتسهيل إدخال المساعدات".

ودعا العاهل الأردني المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لإنهاء المأساة في قطاع غزة.

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