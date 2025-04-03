الخميس 03 أبريل 2025
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الإسكان تنفذ 120 ألف شقة بمشروع سكن لكل المصريين في حدائق العاصمة

شقق الاسكان،فيتو
شقق الاسكان،فيتو

تنفذ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أكثر من 120 ألف شقة بمشروع سكن لكل المصريين بمدينة حدائق العاصمة.

وقام المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل والمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة حدائق العاصمة، يرافقه مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة.

واستهل المهندس شريف الشربيني، جولته بتفقد مدخل مدينة حدائق العاصمة، وتابع أعمال الطرق والزراعة والإنارة، موجهًا بالاهتمام بالزراعات، مع وضع اللافتات الإرشادية بالطرق الرئيسية والداخلية بالمدينة.

ثم انتقل المهندس شريف الشربيني، ومرافقوه، لتفقد وحدات المبادرة الرئاسية" سكن لكل المصريين – محوري محدودي ومتوسطي الدخل"، حيث تم وجارٍ تنفيذ عشرات الآلاف من الوحدات السكنية بها.

وتجول الوزير بمواقع العمارات، ووجه بضرورة الاهتمام بالصيانة الدورية لأعمال الزراعة والمسطحات الخضراء بالمشروع، بجانب صيانة مختلف الواجهات للعمارات.

وخلال الجولة، استمع المهندس شريف الشربيني، إلى شرح تفصيلي حول المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" في مدينة حدائق العاصمة، حيث أشار المهندس عمار مندور، رئيس جهاز المدينة، إلى أن إجمالي عدد الوحدات بالمدينة يصل إلى 120186 وحدة؛ منها 112818 وحدة بمحور محدودي الدخل وتم الانتهاء وجارٍ تسليم 38928 وحدة من وحدات محور محدودى الدخل، بجانب 7368 وحدة بمحور متوسطي الدخل جار تنفيذها بمعدلات متقدمة، فضلا عن عدد كبير من الخدمات التي يتم تنفيذها لخدمة المواطنين، منها  خدمات تعليمية وأمنية وصحية ورياضية ودينية وأسواق تجارية.

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