الخميس 03 أبريل 2025
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خارج الحدود

أول رد قطري على اتهامات بدفع رشوة لمستشاري نتنياهو للتقليل من جهود مصر

قطر، فيتو
قطر، فيتو

استنكرت  قطر، اليوم الخميس التصريحات الإعلامية التي تزعم دفع أموال للتقليل من جهود مصر الشقيقة أو أي من الوسطاء في عملية الوساطة بين حركة حماس وإسرائيل.

 

أول رد من قطر على اتهامها بدفع أموال لمستشاري نتنياهو للإساءة إلى مصر


وقالت  قطر في بيان صادر عن مكتب الإعلام الدولي، اليوم الخميس، إن "هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، ولا تخدم سوى أجندات تهدف إلى إفساد جهود الوساطة وتقويض العلاقات بين الشعوب الشقيقة".

واعتبرت قطر أن هذه "المزاعم" "تمثل حلقة جديدة في مسلسل التضليل وتشتيت الانتباه عن المعاناة الإنسانية والتسييس المستمر للحرب" في قطاع غزة.

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وحذرت قطر "من انزلاق هؤلاء الأشخاص نحو خدمة مشاريع ليس لها من هدف إلا إفشال الوساطة وزيادة معاناة الأشقاء في فلسطين".

 

قطر: جهود الوساطة يجب أن تبقى بمنأى عن أي محاولات للتسييس

وذكر البيان أن "دولة قطر تظل ملتزمة بدورها الإنساني والدبلوماسي في التوسط بين الأطراف المعنية لإنهاء هذه الحرب الكارثية، وتعمل بشكل وثيق ومستمر مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية لتعزيز فرص تحقيق تهدئة دائمة وحماية أرواح المدنيين".

وأشادت "بالدور المحوري  لمصر العربية في هذه القضية الهامة، منوهة بأن التعاون والتنسيق يجري بشكل يومي بين الجانبين لضمان نجاح مساعي الوساطة المشتركة الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة.

وجددت قطر تأكيدها على أن "جهود الوساطة يجب أن تبقى بمنأى عن أي محاولات للتسييس أو التشويه، وأن الأولوية تظل في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني وحماية المدنيين وتحقيق تسوية عادلة ومستدامة وفق حل الدولتين".

وكانت وسائل إعلام عبرية، زعمت خلال الأيام الماضية قيام قطر بدفع أموالا لمستشارين فى مكتب نتنياهو، مقابل التقليل من الدور المصري فى الوساطة، والتحريض على القاهرة.

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قطر مصر حماس إسرائيل غزة الوساطة فلسطين مكتب نتنياهو

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