المبعوث الأمريكى الخاص للشرق الأوسط يشيد بدور مصر فى إطلاق سراح الرهائن بقطاع غزة

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم 24 الجاري، اتصالًا هاتفيًا مع ستيف ويتكوف، المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، في إطار المشاورات الدورية بين الجانبين حول العلاقات الثنائية المصرية-الأمريكية والتطورات الإقليمية، ولا سيما الوضع في قطاع غزة.

إطلاق سراح الرهائن

تناول الاتصال الجهود المشتركة التى تقوم بها مصر والولايات المتحدة وقطر لإطلاق سراح الرهائن والتوصل الي التهدئة وخفض التصعيد وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة وتنفيذه. كما تم التاكيد على مواصلة العمل المشترك من اجل تحقيق الامن والسلام والاستقرار بالشرق الأوسط بحيث تصبح المنطقة خالية من الصراعات والحروب، وتجسيد رؤية الادارة الأمريكية بضرورة إنهاء اكثر من ٧٠ عاما من الصراع فى المنطقة.

صندوق النقد الدولى

من جانب آخر، أحاط الوزير عبد العاطى المسئول الامريكى علما بعملية التحديث والتطوير الشاملة في مصر التى تتم بقيادة رئيس الجمهورية والإنجازات العديدة التى تحققت فى هذا الاطار على مدار السنوات الاخيرة، وفي ضوء ما تعكسه المؤشرات الكلية الايجابية للاقتصاد المصري، والذى كان محل اشادة من المؤسسات الدولية المختلفة وعلى رأسها صندوق النقد الدولى.

تحقيق الأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة

من جانبه، أثنى "ويتكوف" على العلاقات الوثيقة التى تربط البلدين الصديقين وعلى الدور المهم والمحورى الذى تضطلع به مصر فى سبيل تحقيق الأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة، مشيدا بدورها مع قطر فى محاولة التوصل إلى حل يضمن إطلاق سراح الرهائن وتثبيت وقف إطلاق النار فى غزة.

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