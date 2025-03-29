السبت 29 مارس 2025
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خارج الحدود

حماس توافق على مقترح مصري قطري لوقف إطلاق النار في غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

قال رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية، في بيان اليوم السبت: تسلمنا قبل يومين مقترحا من الإخوة الوسطاء في مصر وقطر وتعاملنا معه بإيجابية ووافقنا عليه، ونأمل ألا يعطل الاحتلال المقترح الذي تلقيناه من الوسطاء ووافقنا عليه".

وذكر خليل الحية: إن ثبات شعبنا على أرضه رغم عظم المصاب صخرة تتحطم عليها كل مخططات الأعداء. سلاح المقاومة خط أحمر.

خليلة الحية: المقاومة لن تسلم سلاحها 

وأضاف خليل الحية: "الاحتلال ظل يماطل ويتهرب من استحقاقات الاتفاق لإنقاذ حكومة المجرم نتنياهو، ورئيس الوزراء الإسرائيلي راوغ على مدار عام كامل وأجهض كل محاولات الوسطاء للتوصل إلى اتفاق".

وتابع: "التزمنا بكل بنود الاتفاق رغم انتهاكه مرارا من جانب قوات الاحتلال، ووصلنا إلى مراحل متقدمة في نقاشات تتعلق بشخصيات تتولى قيادة لجنة الإسناد المجتمعي في غزة".

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حماس مصر غزة قطر

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