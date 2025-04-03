5 حكايات من دفتر أحوال الأهلى.. تفاصيل عقد محمد الشناوى الجديد.. وكواليس تعثر صفقة جوهرة سويسرا.. كولر يرفض عودة نجم تونس.. ويؤجل إطلاق رصاصة الرحمة على الأسد المغربي

شهد النادى الأهلى العديد من الأحداث المهمة هذا الموسم بالتزامن مع فترة التوقف الدولى بسبب الأجندة الدولية حيث نستعرض فى السطور التالية العديد من الكواليس الساخنة من داخل أروقة القلعة الحمراء.. حيث جاءت البداية مع حسم النادى الأهلى تجديد عقد محمد الشناوى قائد وحارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء والذى ينتهى بنهاية الموسم الحالي.

وبحسب مصدر مطلع داخل الأهلى فإن الشناوى جدد عقده براتب سنوى ضخم هو الأعلى داخل الفريق الأحمر، كما أنه الأكبر للاعب مصرى فى تاريخ النادى تقديرًا لمسيرته وأوضح أن الإدارة تقدّر ما قدمه الشناوى خلال مسيرته مع الأهلى وتضحيته من قبل بعروض ضخمة من الدورى السعودى من أجل البقاء مع الفريق الأحمر.

وأشار المصدر إلى أن الشناوى جدّد عقده لمدة 3 مواسم قادمة حتى صيف 2028 بعد الاتفاق مع إدارة النادي، وأوضح أن الراتب السنوى للشناوى يبلغ 40 مليون جنيه على أن يرتفع بقيمة مليون جنيه سنويًا ليتخطى مجموع ما يتقاضاه الشناوى مبلغ 123 مليون جنيه مصرى فى عقده الجديد.

وخاض محمد الشناوي، 20 مباراة بقميص النادى الأهلى خلال الموسم الجاري، حيث استقبلت شباكه 14 هدفًا وحافظ على نظافة شباكه فى 9 لقاءات.

كما تسعى إدارة النادى الأهلى إلى تدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، حيث دخلت فى مفاوضات مع ديريك كوتيسا، لاعب سيرفت السويسري، لضمه إلى صفوف “المارد الأحمر” بناءً على طلب المدير الفنى مارسيل كولر ومع ذلك، فإن شروط اللاعب المالية قد تعرقل الصفقة، حيث يطلب راتبًا مرتفعًا للموافقة على الانتقال.

كما طلب ديريك كوتيسا الحصول على 3 ملايين دولار كشرط للانضمام إلى الأهلي، موزعة على 2 مليون دولار كراتب سنوى ومليون دولار كمكافأة توقيع، مستفيدًا من كونه سيصبح لاعبًا حرًا بانتهاء عقده مع ناديه السويسرى فى نهاية الموسم الحالي.

من جهتها، تحاول إدارة الأهلى تقليل المبلغ المطلوب من خلال تقديم عرض جديد يقضى بحصول اللاعب على 1.3 مليون دولار كراتب سنوي، بالإضافة إلى مزايا إضافية مرتبطة بعدد المباريات التى يشارك فيها، تحقيق البطولات، وعدد الأهداف المسجلة.

كما استقر مسئولو النادى الأهلى على عودة المالى أليو ديانج لاعب خط وسط الفريق والمعار للخلود السعودى فى نهاية الموسم الجاري، بانتهاء فترة الإعارة، وقالت مصادر إن النادى الأهلى رفض كل العروض التى تلقاها النجم المالى عقب تألقه فى الدورى السعودي، وذلك للاستفادة من جهوده لتدعيم خط الوسط للمارد الأحمر فى الموسم الجديد.

وتلقى مسئولو النادى الأهلى اتصالات من نظرائهم فى نادى الخلود السعودى للاستفسار عن إمكانية تجديد إعارة المالى آليو ديانج أو شرائه نهائيًا، فى ظل رغبة النادى السعودى فى بقاء اللاعب المالى لمدة موسم أو موسمين.

وتتزامن استفسارات الخلود السعودى مع عروض أخرى تلقاها الأهلى لضم آليو ديانج الموسم المقبل، لكن إدارة الأهلى رفضت مناقشة هذه العروض فى ظل الرغبة لعودة اللاعب للقلعة الحمراء مع نهاية الموسم الجاري.

ويرغب الأهلى فى استعادة ديانج لحاجة الفريق لجهوده سيقوم النادى بالاعتذار للعروض التى وصلته مؤخرًا لضم اللاعب المالي.

وأبلغ السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى إدارة النادى بموقفه من عودة محمد الضاوى كريستو لاعب الفريق المُعار إلى نادى الصفاقسى التونسي، وأكد المدير الفنى أنه لا يحتاج جهود اللاعب الشاب بعد ذلك.

ورحل كريستو عن الأهلى الصيف الماضى مُعارًا لنادى الصفاقسى لمدة موسم، بعدما خرج من حسابات الجهاز الفنى للمارد الأحمر، وطلب كولر من الأهلى تسويق اللاعب التونسى لعدم رغبته فى عودته مرة أخرى للقلعة الحمراء لوجهة نظر فنية، كما أن قائمة الأجانب بالفريق لن يكون بها مكان له الموسم المقبل.

وانتقل كريستو لصفوف الأهلى فى يناير 2023 قادما من النجم الساحلى التونسى ولكنه لم يحظ بالمشاركة مع المارد الأحمر، ثم تمت إعارته إلى الصفاقسى لمدة موسم على سبيل الإعارة الصيف الماضي، ويمتلك الصفاقسى أحقية شراء اللاعب نهائيًا بعد انتهاء الإعارة مقابل مليون دولار.

كما قالت مصادر داخل الأهلي إن السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى بالنادى الأهلي، لم يحسم مصير يحيى عطية الله النهائى مع الأهلى بالبقاء أو الرحيل حتى الآن بالإضافة إلى أن فرص رحيل يحيى عطية الله عن الأهلى أصبحت أكثر من فرص بقائه فمستقبله مرتبط بأداء اللاعب مع الفريق فى الفترة المقبلة وقرار النادي.

فيما تنتظر إدارة نادى سوتشى الروسى القرار النهائى بشأن مستقبل يحيى عطية الله سواء قيام الأهلى بتفعيل بند الشراء أو عودة اللاعب من جديد.

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