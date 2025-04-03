آخرها في جنوب إفريقيا، أزمات عبد الواحد السيد عرض مستمر فى الزمالك

يعيش نادي الزمالك في الآونة الأخيرة حالة من التوترات الإدارية والرياضية، كان من أبرز مشاهدها الأزمات المتكررة التي تورّط فيها عبد الواحد السيد، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم.

عبد الواحد السيد مدير الكرة في الزمالك

فبعد سلسلة من الأزمات التي أثارت الجدل بخناقته مع أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والأزمة الشهيرة في السوبر المصري بالإمارات، تصاعد الجدل مجددًا عقب الأزمة الأخيرة في جنوب أفريقيا، بعد نهاية مباراة الزمالك وستيلينبوش في ذهاب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية، حينما دخل عبد الواحد في مشادة مع أحد مشجعي الزمالك.

أثار تبادل الهجوم بين عبد الواحد والمشجع موجة من الانتقادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وفي هذا التقرير، نسلّط الضوء على أبرز أزمات عبد الواحد السيد خلال فترة توليه منصب مدير الكرة، وتداعياتها على استقرار الفريق الأبيض.

أزمة عبد الواحد السيد مع أحمد سليمان

دخل عبد الواحد السيد في خلاف حاد مع أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة بمعسكر الزمالك التحضيري بالاسكندرية للموسم الجاري 2024-2025، بسبب بعض القرارات الإدارية وتحدث مدير الكرة بشكل غير لائق مع سليمان، وهو ما أغضب عضو مجلس الإدارة.

أحمد سليمان رفض تواجد عبدالواحد السيد مرة أخرى في منصبه وتم اتخاذ قرار من مجلس الإدارة، بتجميده وخروجه من معسكر الفريق بالإسكندرية، وكان الأقرب اتخاذ قرار برحيله عن منصبه إلا أن تدخل حسين لبيب أنهى الأزمة.

أزمة ثلاثي الزمالك في الإمارات

تصدر عبد الواحد السيد المشهد أزمة ثلاثي الزمالك في الإمارات، حيث في البداية احتجزت السلطات الإماراتية يوم 20 من شهر أكتوبر الماضي، ثلاثي نادي الزمالك المكون من نبيل عماد دونجا واللاعب مصطفى شلبي وعبدالواحد السيد مدير الكرة بالقلعة البيضاء، عقب مباراة بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري 2024.

وجاء ذلك تعدي الثلاثي على أحد منظمي مباراة الزمالك وبيراميدز بالضرب.

ليلجأ المنظم الإماراتي إلى تحرير محضر بسبب الاعتداء عليه من قبل ثلاثي الزمالك.

ويأتي ذلك بسبب احتفال الشخص بعد هدف بيراميدز، وكان يرتدي قميص لونه أحمر، فظن لاعبي الزمالك بأنه يُشجع فريق منافس.

وقضت محكمة أبوظبي بالإمارات على عبدالواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، ومصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا، لاعبي الفريق الكروي الأول بالنادي، بالحبس لمدة شهر وغرامة 200 ألف درهم لكل منهم، صباح اليوم الثلاثاء.



قبل أن يأمر محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، بالعفو عن المتهمين في أحداث مباراة كرة قدم جمعت ناديي الزمالك وبيرامدز المصريين والتي أقيمت في أبوظبي 20 أكتوبر الجاري.

أزمة عبد الواحد السيد مع مشجع الزمالك في جنوب أفريقيا

ودخل عبد الواحد السيد في أزمة مع مشجع للزمالك في جنوب أفريقيا تصدرت محركات البحث خلال الساعات الماضية.

وانتشر فيديو خناقة عبد الواحد السيد مع المشجع وتبادلا الهجوم دون معرفة السبب.

فيما كشف عبدالواحد السيد تفاصيل الأزمة بتصريحات إعلامية.

وقال عبد الواحد: "هذا المشجع كان يريد رفع لافتة مسيئة وباقي الجماهير رفضت ما أدى إلى المشادة التي حدثت في المدرجات".

وأضاف: "قمت بالتواصل مع كاف واللجنة المنظمة للمباراة لفصل هذا المشجع عن باقي الجماهير حتى لا تتفاقم الأزمة".

وأوضح: "هذا المشجع وجه السباب لي خلال المباراة وبعدها كما ظهر في الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم أتجاوز ضده إلا بعد تجاوزه الشديد في حقي وحق اللاعبين والنادي وذلك دون سبب واضح".

واختتم تصريحاته: "هذا المشجع كان يريد من البداية حدوث أزمة دون سبب".

فيما يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره مودرن سبورت يوم الأحد المقبل ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر، بعد التعادل أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقي سلبا في الكونفدرالية.

موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت في كأس عاصمة مصر

وتقام مباراة الزمالك ومودرن سبورت يوم الأحد المقبل الموافق 6 أبريل الجاري على ستاد القاهرة الدولي، وتنطلق أحداث المباراة في تمام السابعة مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ومودرن سبورت

تنقل مباراة الزمالك ومودرن سبورت على شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس عاصمة مصر.

وغادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مدينة كيب تاون في الثانية إلا ربع عصر اليوم الخميس عائدة إلى القاهرة بعد خوض مباراة ستيلينبوش في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



ومن المقرر أن تستغرق رحلة العودة حوالي 12 ساعة يتخللها الهبوط ترانزيت في مطار أديس أبابا لمدة ساعتين تقريبا.



ومن المقرر أن تصل بعثة الفريق الأبيض إلى مطار القاهرة فجر غدًا الجمعة.

الزمالك يتعادل مع ستيلينبوش

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره ستيلينبوش الجنوب أفريقي، بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد كيب تاون في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



ومن المقرر أن يقام لقاء العودة يوم الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

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