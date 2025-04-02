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رياضة

الكونفدرالية، الزمالك يستعيد محمود بنتايك وعبدالله السعيد في لقاء الإياب أمام ستيلينبوش

محمود بنتايك
محمود بنتايك

تلقى الزمالك دفعة قوية قبل مواجهة الإياب أمام ستيلينبوش الجنوب إفريقي بكأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد تأكد جاهزية الثنائي محمود بنتايك وعبدالله السعيد للمشاركة في اللقاء، الذي سيُقام يوم 9 أبريل المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

وكان الزمالك قد تعادل سلبيًا مع الفريق الجنوب إفريقي في لقاء الذهاب، الذي أقيم اليوم الأربعاء، حيث غاب بنتايك عن المباراة بسبب عدم حصوله على التأشيرة للسفر إلى جنوب إفريقيا، بينما غاب عبدالله السعيد بسبب الإصابة.

ويمثل عودة الثنائي إضافة قوية للفريق، حيث يعتمد المدير الفني جوزيه بيسيرو على خبرات عبدالله السعيد في وسط الملعب، وقدرات بنتايك الدفاعية لتعزيز الخط الخلفي.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز على أرضه ووسط جماهيره، من أجل حسم بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، ومواصلة مشواره نحو اللقب القاري الثالث في تاريخه.

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الجنوب إفريقى ستيلينبوش الجنوب إفريقي جوزيه بيسير وعبدالله السعيد محمود بنتايك

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