الكونفدرالية، الزمالك يستعيد محمود بنتايك وعبدالله السعيد في لقاء الإياب أمام ستيلينبوش

تلقى الزمالك دفعة قوية قبل مواجهة الإياب أمام ستيلينبوش الجنوب إفريقي بكأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد تأكد جاهزية الثنائي محمود بنتايك وعبدالله السعيد للمشاركة في اللقاء، الذي سيُقام يوم 9 أبريل المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

وكان الزمالك قد تعادل سلبيًا مع الفريق الجنوب إفريقي في لقاء الذهاب، الذي أقيم اليوم الأربعاء، حيث غاب بنتايك عن المباراة بسبب عدم حصوله على التأشيرة للسفر إلى جنوب إفريقيا، بينما غاب عبدالله السعيد بسبب الإصابة.

ويمثل عودة الثنائي إضافة قوية للفريق، حيث يعتمد المدير الفني جوزيه بيسيرو على خبرات عبدالله السعيد في وسط الملعب، وقدرات بنتايك الدفاعية لتعزيز الخط الخلفي.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز على أرضه ووسط جماهيره، من أجل حسم بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، ومواصلة مشواره نحو اللقب القاري الثالث في تاريخه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.