حسن الخاتمة، وفاة مسن أثناء الوضوء داخل مسجد في الأقصر

لفظ رجل مسن أنفاسه الأخيرة داخل حمام مسجد العامري بأرمنت الحيط غرب محافظة الأقصر، إثر تعرضه لغيبوبة سكر مفاجئة، في ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

وفاة رجل ستيني داخل حمام مسجد بالأقصر في عيد الفطر

تلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغ للنجدة عن وفاة رجل يدعى « ع.م» 68 عاما، مقيم بناحية أرمنت الحيط، داخل حمام مسجد العامري أثناء قيامه بالوضوء استعدادا لتأدية صلاة العصر.

جري نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى حورس بأرمنت التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، لحين العرض على مفتش الصحة للتصريح بالدفن ونقله إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة.

جرى تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.