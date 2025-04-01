الثلاثاء 01 أبريل 2025
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محافظات

حسن الخاتمة، وفاة مسن أثناء الوضوء داخل مسجد في الأقصر

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

لفظ رجل مسن أنفاسه الأخيرة داخل حمام مسجد العامري بأرمنت الحيط غرب محافظة الأقصر، إثر تعرضه لغيبوبة سكر مفاجئة، في ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

وفاة رجل ستيني داخل حمام مسجد بالأقصر في عيد الفطر 

 

تلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغ للنجدة عن وفاة رجل يدعى « ع.م» 68 عاما، مقيم بناحية أرمنت الحيط، داخل حمام مسجد العامري أثناء قيامه بالوضوء استعدادا لتأدية صلاة العصر.

جري نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى حورس بأرمنت التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، لحين العرض على مفتش الصحة للتصريح بالدفن ونقله إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة.

جرى تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

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الأقصر وفاة رجل مسن حسن الخاتمة أمن الأقصر عيد الفطر المبارك ثاني ايام عيد الفطر المبارك

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