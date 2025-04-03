شروط الحصول على بطاقة ائتمانية داخل مصر

حددت آليات العمل في السوق المصرفي المصري عدة شروط للحصول على بطاقة ائتمانية وتشمل الشروط ما يلي:

المستندات المطلوبة للحصول على البطاقة:

صورة بطاقة الرقم القومي.

أحدث إيصال مرافق (كهرباء – تليفون – غاز – مياه) باسم العميل أو أحد أقاربه حتى الدرجة الأولى، مع تقديم ما يثبت القرابة (بحد أقصى 3 شهور)

إثبات الدخل

يتساءل العديد من عملاء البنوك عن الوسائل التي تمنع التورط في مشاكل مالية بسبب سوء استخدام البطاقات الائتمانية.

تراكم الديون بسبب بطاقات الائتمان

غير أن بعض العملاء يقعون فريسة لتراكم الديون جراء الاستخدام غير المنظم لهذه البطاقات الائتمانية.

ونرصد خلال السطور التالية أفضل النصائح لاستخدام بطاقات الائتمان حتى يتجنب العملاء أية تراكمات للمديونية.

قواعد استخدام بطاقات الائتمان

1-استخدم بطاقة واحدة أو بطاقتين

2-تجنب بطاقات ائتمان المتاجر

3-تذكر قاعدة الـ30%

4-غيّر نظرتك عن الائتمان

وفيما يخص التسوق

١-تجنب السلف النقدية

2-ادفع ديونك كل أسبوعين

3-ابحث عن بطاقة تناسبك

وشملت قائمة الشروط المطلوبة لإصدار البطاقة الائتمانية في بنك التجاري الدولي مايلي:

• تصدر بضمان نقدي مثل "شهادات الاستثمار أو الودائع" من خلال أحد فروع البنك التجاري الدولي

• أو تصدر بدون غطاء نقدي عن طريق أحد البرامج التالية:

- بضمان مفردات الراتب للموظفين أو كشف حساب بنكي لأصحاب الأعمال

- تصدر لأعضاء هيئة التدريس

- برنامج أصحاب المهن الحرة الذي يشمل الأطباء، أصحاب العيادات، وأصحاب المكاتب الاستشارية الهندسية والمحاسب القانوني

- برنامج خاص بعملاء البنك التجاري الدولي

وفي سياق متصل قال بنك القاهرة ان المدة المخصصة لإصدار البطاقات الائتمانية (أول مرة) تختلف حسب نوع البطاقة.

وأوضح بنك القاهرة ان البطاقات غير المضمنة 7 أيام عمل والبطاقات المضمنة 4 أيام عمل.

أوضح مسئولو بنك مصر تفاصيل وخصائص بطاقات كنانة للمعاملات الإسلامية التى يصدرها البنك.

فكرة البطاقات الائتمانية الإسلامية (كنانة):

ويصدر بنك مصر بطاقة الائتمان الإسلامية (كنانة) التي يمكن استخدامها لسداد قيمة المشتريات أو الخدمات المباحة شرعًا، على تنوعها عن طريق آلات البيع الإلكترونية P.O.S داخل وخارج الجمهورية.

يمكن استخدام البطاقة في السحب النقدي في حالة الطوارئ بحد أقصى 50% من الحد الائتماني.

تقوم البطاقة على أساس مبدأ المرابحة المشمولة بالوكالة، حيث يقوم البنك بتنفيذ عملية مرابحة بإجمالي قيمة بيان العمليات الصادر لحامل البطاقة (مقسمة على 12،24،36 شهرًا حسب رغبة العميل) وذلك في حالة عدم قيام العميل بسداد كامل المديونية المستحقة عليه قبل يوم 26 من نفس شهر صدور بيان العمليات، أما إذا قام حامل البطاقة بسداد كامل المبلغ المستحق الوارد ببيان العمليات فلا يتم تنفيذ عملية المرابحة.



أنواع البطاقات الائتمانية الإسلامية:

بطاقات مــاستر كــارد كلاسيك (كنانة):

تصدر بحد ائتماني 2000 جنيه إلى 4,999 جنيه كحد أقصى.

بطاقة مــــاستر كــــارد تيتانيوم (كنانة):

تصدر بحد ائتماني 5000 جنيه إلى 1000000 جنيه كحد أقصى.



استخدامات البطاقات الائتمانية الإسلامية:

التسوق بالبطاقة لدى كافة المنافذ التجارية بجميع أنحاء العالم (متاجر - مطاعم - فنادق.....) باستخدام الرقم السري الخاص بالبطاقة.

السحـب النقدي في حالات الطوارئ بنسبة 50% من الحد الائتماني من جميـع آلات الصراف الآلي ATM المنتشرة بجميع أنحاء العالم على مدار 24 ساعة يوميًا، وذلك باستخدام الرقم السري الخاص بالبطاقة بحد أقصى 50% من الحد الائتماني

شراء السلع والخدمات المُباحة شرعًا داخل وخارج جمهورية مصر العربية.

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