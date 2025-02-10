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حوادث

نص أمر إحالة تاجر سيارات متهم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي للمحاكمة

محكمة
محكمة

 حصل موقع فيتو على نص أمر إحالةنيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، تاجر سيارات متهم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها قانونًا  للمحاكمة.


وجاء في أمر الإحالة الذي اعده المستشار أحمد خفاجي في القضية رقم ٢٤٧ لسنة ٢٠٢٤ جنايات اقتصادية العجوزة ١٤٠٣ لسنة ٢٠٢٤ كلى اقتصادي شمال الجيزة والمقيدة برقم رقم ٧٩٦١ لسنة ٢٠٢٤ حصر وارد اقتصادية ١٥٥ لسنة ٢٠٢٤ جنايات شئون الاقتصادية انه بعد مطالعة الأوراق، وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة: ح. ص (مخلي سبيله) لأنه في يوم 5 يونيو  2024 بدائرة قسم شرطة العجوزة محافظة الجيزة تعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونًا بأن استبدل العملة الأجنبية بما يعادلها من العملة الوطنية خارج نطاق البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها قانونًا في ذلك على النحو المبين تفصيلًا بالتحقيقات.


وأضاف أمر الإحالة أنه بناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية المؤلمة بالمادتين رقمي ۱/۲۳۳، ٢٣٦ من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠.


لذلك وبعد الاطلاع على المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية والمستبدلة بالقانون رقم ۱۷۰ لسنة ۱۹۸۱، والمعدلة
بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٤، والمادتين رقمي ١/٤ ٢/٥ من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ والمعدل بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ٢٠١٩.


امرت النيابة بإحالة القضية إلى دائرة الجنايات المختصة بمحكمة القاهرة الاقتصادية لمحاكمة المتهم (مخلي سبيله)، ومعاقبته عما نسب إليه طبقا لمواد الاتمام سالفة البيان.


ثانيًا: بندب المحامي صاحب الدور للدفاع عن المتهم.


ثالثًا: بإرفاق صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالمتهم.

رابعًا: بإعلان المتهم بأمر الإحالة.

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يابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال الاتجار في النقد الأجنبي جنايات اقتصادية العجوزة

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