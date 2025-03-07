تخطى 440 مليون مشاهدة على المنصات، بنك مصر يتصدر المشهد الرمضاني 2025 بإعلان "مذهل.. مدهش"

تصدّر إعلان بنك مصر قائمة الأكثر مشاهدة على يوتيوب عالميًا لمدة يومين متتاليين، كما احتل مراكز متقدمة على أنغامي، حيث جاء في المركز الأول على أنغامي، والأول على أنغامي عربي والأول في مصر والأكثر إعجابًا عربيًا.

ويُعرف يوتيوب بسياساته الصارمة في احتساب المشاهدات، مما يؤكد أن هذا النجاح الكبير جاء نتيجة تفاعل حقيقي من الجمهور، ليعكس تأثير الإعلان وانتشاره الواسع.

إعلان بنك مصر رمضان 2025

ونجح بنك مصر في تحقيق إنجاز جديد خلال الموسم الرمضاني لعام 2025، حيث حصد إعلانه الرمضاني أكثر من 300 ألف إعجاب خلال 24 ساعة، متجاوزًا حاجز المليون إعجاب في أيام قليلة، ليتصدر قوائم الترند على يوتيوب، أنغامي، وتويتر.

الإعلان، الذي يشارك فيه الفنان تامر عاشور ونوران ابو طالب، لم يكن مجرد حملة ترويجية، بل كان رسالة ملهمة تجسد روح الإصرار، العزيمة، والتحدي التي تميز الشخصية المصرية.

وكعادته، استطاع بنك مصر أن يلمس مشاعر الجمهور ويبعث الأمل في قدرة الأفراد على تحقيق النجاح رغم التحديات.

يجيد بنك مصر ببراعة إبراز القيم الإنسانية في محتواه الهادف، حيث يحرص سنويًا على تسليط الضوء على قضايا مجتمعية حيوية.

وشهد الإعلان هذا العام تمثيلًا قويًا لمبادئ الشمول والتقدير لمختلف الفئات المجتمعية، من خلال تسليط الضوء على ذوي الهمم، حيث ظهر أبطال البارالمبيكس، إلى جانب إبراز خدمات البنك المصممة لدعم أصحاب الصعوبات البصرية والتخاطب بلغة الإشارة، تحت شعار “مذهل، مدهش”.

دعم المجالات الرياضية والفنية

كما ركّز الإعلان على مكانة المعلم كرمز أساسي في تشكيل وعي الأجيال، مع الاحتفاء بدوره إلى جانب تكريم العمالة المدرسية لدورها الجوهري في دعم العملية التعليمية.

وأوضح البنك رعايته لستة مدارس تطبيقية، ولم يقتصر الأمر على ذلك، فقد حرص الإعلان على إبراز أهمية الرفق بالحيوان، مما لاقى إشادة واسعة من محبي ومقتني الحيوانات.

استعرض الإعلان مساهمات بنك مصر في دعم المجالات الرياضية والفنية، حيث يعد البنك راعيًا لكل من المنتخب المصري، الاتحاد المصري للتنس، اللجنة البارالمبية، ودار الأوبرا المصرية، في إطار التزامه بدعم الفنون والرياضة كركائز أساسية للنهوض بالمجتمع.

وقد حظي الإعلان بتقدير رسمي، حيث تلقى بنك مصر خطاب شكر من المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة التابع لمجلس الوزراء، تقديرًا لدوره في التوعية وتعزيز التعايش ودمج ذوي الهمم في المجتمع، مما يعكس مدى استفادة المجتمع من دعم الفرص المتكافئة.

وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن شركة AIM Technologies، الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي وتحليل الأسواق في الشرق الأوسط، جاء إعلان بنك مصر في صدارة قائمة الإعلانات الأكثر ترقبًا في رمضان 2025، حيث حصل على نسبة 61% ضمن تقرير AIM Ramadan Media Tracker.

بهذا النجاح، يواصل بنك مصر تعزيز مكانته كأحد أكثر العلامات التجارية تأثيرًا في مصر، حيث أصبح إعلانه الرمضاني حدثًا سنويًا مرتقبًا يجسد التزامه المستمر بدعم القيم الإنسانية والمجتمعية.

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