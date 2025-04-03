الخميس 03 أبريل 2025
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محافظ القليوبية: السبت المقبل انطلاق الحملة القومية الأولى لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية

الحملة القومية لتحصين
الحملة القومية لتحصين الماشية بالقليوبية،فيتو

 أعلن المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية عن انطلاق فعاليات الحملة القومية الأولى لعام 2025، يوم السبت الموافق 5 أبريل لتحصين الماشية، من الأبقار، والجاموس، والأغنام، والماعز، ضد مرضي الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع.

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محافظ القليوبية، تحصين الماشية  من خلال الحملة القومية للتحصين

 ووجه محافظ القليوبية مسئولي الوحدات المحلية للمراكز والقرى، بتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لفرق الأطباء البيطريين، لضمان تنفيذ أهداف الحملة على الوجه الأمثل، مناشدًا مربي الماشية وصغار المزارعين، بتحصين ماشيتهم من خلال الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع، بالوحدات البيطرية المنتشرة بشتى أنحاء المحافظة، للحفاظ على ماشيتهم ووقايتها من الأمراض.
كما أكد المحافظ، على أهمية متابعة الندوات الإرشادية والتوعوية المصاحبة للحملة، والتي تهدف إلى التعريف بأساليب التربية السليمة للماشية، وأهمية التحصين والترقيم والتسجيل والتأمين على الماشية، والتعريف بطرق الحفاظ على النظافة داخل المنازل والحظائر، خاصة فيما يتعلق بالتخلص من القمامة، للإقلال من انتشار ناقلات الأمراض من الناموس والباعوض.


من جانبها، أوضحت الدكتورة /لمياء عطية مدير مديرية الطب البيطري بالقليوبية، أن الحملة تستهدف تحصين عدد ١٢٧ ألف رأس ماشية، بواقع ٦٣ ألف رأس من الأبقار و٦٤ألف رأس من الجاموس، وتحصين عدد ٤٥ ألف من رؤوس الأغنام والماعز، من خلال ٧٣وحدة بيطرية بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

 

الحملة القومية لتحصين الماشية بالقليوبية
وتابع أن الحملة القومية لتحصين الماشية بالقليوبية، يصاحبها ١٠ فرق عمل من لجان مديرية الطب البيطري بالقليوبية، من مسئولى الوقاية والإرشاد والتسجيل والترقيم والتأمين والتقصي، يجوبون القرى يوميًا ضمن فعاليات الحملة لتعريفهم بفوائد تحصين ماشيتهم، وإطلاعهم على أفضل الأساليب لتربيتها.

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الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع الحملة القومية للتحصين مرضي الحمى القلاعية القليوبية

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