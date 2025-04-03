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صحة القليوبية: إعدام 259 كيلو جرام من الأغذية الفاسدة خلال عيد الفطر

د. اسامة الشلقاني
د. اسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية،فيتو

أعلن الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، عن الجهود الانجازات التي تمت خلال عطلة عيد الفطر المبارك، والتي امتدت من 29 مارس حتى 2 أبريل. جاء ذلك في إطار خطة عمل مسبقة لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية في جميع المنشآت التابعة لمديرية الصحة بالقليوبية خلال فترة العطلة، بما يضمن أفضل رعاية طبية للمواطنين.

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إنجازات مديرية الصحة بالقليوبية 

وتضمنت أبرز إنجازات مديرية الصحة  بالقليوبية خلال عطلة العيد إدارة الرعاية الأساسية تنفيذ 200 جولة تفقدية على منشآت الرعاية الأولية من خلال تقديم الخدمة الطبية لـ 8,592 مواطنًا، استقبال 108 حالات طوارئ، إدارة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، استقبال 3,122 سيدة في عيادات تنظيم الأسرة ظتقديم خدمات صحية لـ 2,065 مستفيدة، إدارة الأمومة والطفولة،تنفيذ 70 جولة متابعة لأعمال الأمومة والطفولة طصرف الألبان لـ 3,556 رضيعًا،تقديم 104 خدمات فحص ما قبل الزواج،فحص 1,558 عينة للغدة الدرقية.

اشار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية في بيان لها أنه تم متابعة العمل بالمبادرات الرئاسية من خلال تنفيذ 299 جولة متابعة،فحص الأورام لـ 1,564 مواطنًا، تقديم خدمات صحة المرأة لـ 2,203 سيدة، فحص السمع لـ 353 مولودًا، فحص 756 مواطنًا للكشف عن الاعتلال الكلوي، إدارة مكافحة الأمراض المتوطنة رش 141 حديقة و18 مسجدًا و122 ساحة صلاة.

تنفيذ 223 عملية مكافحة أرضية و46 عملية رش للحشرات،إدارة الطب الوقائي التفتيش على 144 منشأة غذائية طإعدام 259 كجم من الأغذية الفاسدة طتحرير 100 محضر مخالفة، وإغلاق 26 منشأة لمخالفات جسيمة،سحب عينات من حمامات السباحة ومحطات مياه الشرب، واستقبال 98 عينة بالمعمل المشترك،تقديم 466 لقاحًا ضد الالتهاب الكبدي لحديثي الولادة طمتابعة المصاعد والديزل وخزانات الأكسجين وشبكات الغازات،الإبلاغ الفوري عن الأمراض المعدية وتعزيز عمليات الترصد.

إدارة الطب العلاجي قدمت  الخدمات لـ 6,694 مريضً 

أضاف بيان صحة القليوبية ان إدارة الطب العلاجي قامت بتقديم الخدمات لـ 6,694 مريضًا في أقسام الاستقبال والطوارئ،إجراء 1,103 جلسة غسيل كلوي،تنفيذ 38 زيارة تفتيشية لمراكز علاج الإدمان الخاصة،استقبال 4,768 مواطنًا في المعامل الطبية،استقبال 1,733 مواطنًا في العيادات الخارجية، و201 مريض في عيادات الأسنان،تقديم الكشف الطبي لـ 181 مواطنًا عبر القوافل العلاجية، تكثيف حملات التفتيش الصيدلي على المنشآت الصحية والمخازن الدوائية،مرور الادارة الاستراتيجية للتخطيط والمتابعة علي المنشات الصحية التابعه لمبادرة حياة كريمة لمتابعه نسب التنفيذ وآخر ما تم إنجازه في العملية الإنشائية.

وأكد الدكتور الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن الجهود المبذولة خلال عطلة العيد تأتي في إطار الحرص على توفير أفضل مستوى من الخدمات الصحية للمواطنين، والتأكد من جاهزية جميع المنشآت الصحية لمواجهة أي طوارئ.

 

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