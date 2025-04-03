حريق هائل يلتهم مزرعة مواشي في الغربية

اندلع حريق هائل، اليوم الخميس، داخل مزرعة مواشي بعزبة المحلاوي التابعة لقرية شبرا النملة بـ محافظة الغربية، ما أسفر عن خسائر مادية كبيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية إخطارا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق هائل وانتشر بسرعة داخل المزرعة، مما أدى إلى نفوق عدد كبير من رؤوس الماشية.

وعلى الفور، تم إخطار قوات الحماية المدنية بـ محافظة الغربية التي هرعت إلى موقع الحادث، حيث تمكنت من السيطرة على النيران بعد جهود مكثفة لمنع امتدادها إلى المناطق المجاورة.

وأكد مصدر أمني أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن سبب الحريق قد يكون ماسًا كهربائيًا، لكن التحريات ما زالت جارية للتأكد من الملابسات.

ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات بشرية حتى الآن، فيما يجري حصر الخسائر وتقدير حجم الأضرار.



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