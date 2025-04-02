الأربعاء 02 أبريل 2025
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محافظات

استبعاد النمر المفترس من عروض سيرك طنطا لمدة 5 سنوات

استبعاد نمر مفترس
استبعاد نمر مفترس من عروض سيرك طنطا لمدة 5 سنوات

كشفت مصادر مطلعة بديوان محافظة الغربية عن صدور توصية رسمية من مديرية الطب البيطري بالمحافظة، تقضي بضرورة استبعاد النمر المفترس، الذي تورط في واقعة الاعتداء على أحد العاملين بسيرك طنطا، من المشاركة في أي عروض لمدة خمس سنوات.

 

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وجاءت هذه التوصية بعد مراجعة دقيقة للحادثة، والتي أثارت جدلًا واسعًا بشأن معايير الأمان والسلامة داخل السيرك. 

وأكدت المصادر أن القرار يهدف إلى ضمان سلامة العاملين والجمهور، مع إخضاع النمر للفحوص البيطرية والتقييم السلوكي المستمر.

من جهتها، شددت الجهات المعنية بـ محافظةالغربية   على ضرورة التزام إدارات السيرك بالإجراءات الاحترازية المشددة لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث، مع التأكيد على تطبيق القوانين المنظمة لعروض الحيوانات المفترسة.

يذكر أن الواقعة التي شهدها سيرك طنطا قد لاقت اهتمامًا واسعًا، وسط مطالبات بوضع ضوابط أكثر صرامة لحماية العاملين والجمهور من مخاطر التعامل مع الحيوانات المفترسة في العروض الترفيهية.

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