الخميس 03 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة 17 شخصا من الفيوم في حوادث متفرقة

مديرية أمن الفيوم،
مديرية أمن الفيوم، فيتو

أصيب 17 شخصا من الفيوم في حوادث متفرقة على مدار 24 ساعة ماضية، وتم نقل المصابين إلىالمستشفيات القريبة، لتلقي العلاج اللازم، وبعضهم وضع في المستشفى رهن جهات التحقيق.

 

الحادث الأول تصادم دراجتين بخاريتين

 كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا بإصابة 3 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، في حادث تصادم  بين دراجتين بخاريتين،  على طريق قرية العدوة بدائرة قسم شرطة مركز الفيوم، بسبب السرعة الزائدة وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام.

الحادث الثاني مشاجرة بين عائلتين

 كما تلقي مدير أمن الفيوم إخطارا بإصابة  10 أشخاص، بخدوش وجروح سطحية في مشاجرة نشبت بين عائلتي" السعداوي والترهوني " استخدموا خلالها الحجارة والعصى، بدائرة مركز شرطة يوسف الصديق، بسبب خلافات علي أقامت كولدير مياه، وتم إجراء الإسعافات الأولية للمصابين بمكان الواقعة، وفرض طوقًا أمنيًا حول محيط الواقعة، كما تم ضبط 6 أشخاص من طرفي المشاجرة بين العائلتين، وتعهد كبار العائلتين بجلسة عرفية لنزع فتيل الخصومة  مبكرا، والصلح بينهم.

الحادث الثالث تصادم سيارتين ملاكي

وتلقى مدير أمن الفيوم أيضا، اختارت بإصابة  4 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، في حادث تصادم  بين سيارتين ملاكي على الطريق الدائري بعد ميدان عبد المنعم رياض، بدائرة قسم شرطة مركز الفيوم، بسبب السرعة الزائدة، وتم نُقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام.

نتائج حملة أمنية على شوارع الفيوم لإعادة الانضباط

حجز صاحب ورشة لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها بالفيوم

وتحررت المحاضر اللازمة وأحيلت إلى النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم إصابة 17 شخص اصابة 10اشخاص اصابة 3 اشخاص أمن الفيوم تصادم دراجتين تصادم سيارتين مركز شرطة يوسف الصديق مركز الفيوم مدير أمن الفيوم مستشفي الفيوم العام مشاجرة بين عائلتين

مواد متعلقة

حجز صاحب ورشة لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها بالفيوم

القبض على صاحب ورشة لتصنيع الألعاب النارية بالفيوم

نتائج حملة أمنية على شوارع الفيوم لإعادة الانضباط

إصابة 9 أشخاص في حريق عقار بمدينة الفيوم

الأكثر قراءة

إعلام أمريكي يكشف موعد ضربة عسكرية تستهدف إيران

خبير اقتصادي يكشف أبرز القطاعات المتأثرة في مصر بسبب رسوم ترامب الجمركية

تراجع البلدي 16 جنيهًا، انخفاض غير مسبوق في أسعار الفراخ اليوم الخميس 3 إبريل 2025

الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا اليوم

عقب رد تعليم الشرقية.. قانوني يشرح مصير سيدة ادعت وجود زواج عرفي بين طلاب الإعدادية

تختلف عن كونكورد الأسطورية، الصين تطور طائرة ركاب "صامتة" أسرع من الصوت (فيديو)

أسعار الخضار اليوم بسوق العبور، الطماطم تقفز 6 جنيهات وانخفاض كبير في البصل والكوسة

سعر السمك اليوم الخميس 3 إبريل 2025

منوعات

المزيد

معهد بحوث القطب الشمالي: سرعة غير مسبوقة لذوبان جليد سفالبارد

أعاصير عنيفة تضرب ولايات أمريكية، والسلطات للسكان: ابحثوا عن مأوى فورا (فيديو)

تختلف عن كونكورد الأسطورية، الصين تطور طائرة ركاب "صامتة" أسرع من الصوت (فيديو)

38 مليارديرا عربيا في قائمة فوربس 2025، الوليد بن طلال في الصدارة وناصف ساويرس الرابع ونجيب الخامس

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار اليوم الخميس بعد قرار ترامب فرض رسوم جمركية على مصر

استقرار أسعار النحاس بالأسواق اليوم 2 إبريل 2025

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 2-4-2025 بالأسواق

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الأقصى مكان خالص للمسلمين، الخارجية المصرية تصدر بيانا ناريًا لـ إسرائيل (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السفر في المنام وعلاقته بتغير الحياة إلى الأفضل

محمد سيد طنطاوي يوضح رد الله على مزاعم اليهود بأن الملك لهم

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 3 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية