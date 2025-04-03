إصابة 17 شخصا من الفيوم في حوادث متفرقة

أصيب 17 شخصا من الفيوم في حوادث متفرقة على مدار 24 ساعة ماضية، وتم نقل المصابين إلىالمستشفيات القريبة، لتلقي العلاج اللازم، وبعضهم وضع في المستشفى رهن جهات التحقيق.

الحادث الأول تصادم دراجتين بخاريتين

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا بإصابة 3 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، في حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين، على طريق قرية العدوة بدائرة قسم شرطة مركز الفيوم، بسبب السرعة الزائدة وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام.

الحادث الثاني مشاجرة بين عائلتين

كما تلقي مدير أمن الفيوم إخطارا بإصابة 10 أشخاص، بخدوش وجروح سطحية في مشاجرة نشبت بين عائلتي" السعداوي والترهوني " استخدموا خلالها الحجارة والعصى، بدائرة مركز شرطة يوسف الصديق، بسبب خلافات علي أقامت كولدير مياه، وتم إجراء الإسعافات الأولية للمصابين بمكان الواقعة، وفرض طوقًا أمنيًا حول محيط الواقعة، كما تم ضبط 6 أشخاص من طرفي المشاجرة بين العائلتين، وتعهد كبار العائلتين بجلسة عرفية لنزع فتيل الخصومة مبكرا، والصلح بينهم.

الحادث الثالث تصادم سيارتين ملاكي

وتلقى مدير أمن الفيوم أيضا، اختارت بإصابة 4 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، في حادث تصادم بين سيارتين ملاكي على الطريق الدائري بعد ميدان عبد المنعم رياض، بدائرة قسم شرطة مركز الفيوم، بسبب السرعة الزائدة، وتم نُقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام.

وتحررت المحاضر اللازمة وأحيلت إلى النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات

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