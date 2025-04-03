الخميس 03 أبريل 2025
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خارج الحدود

44 شهيدا إثر غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أفادت مصادر طبية في غزة، باستشهاد 44 فلسطينيا إثر الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم.

 

ادعاءات الاحتلال بشأن مخزون الغذاء في قطاع غزة

في سياق متصل، رفضت الأمم المتحدة بشدة ادعاء الاحتلال بأن مخزون الغذاء في قطاع غزة يكفي "لفترة طويلة".

وكانت الهيئة الإسرائيلية للشؤون الفلسطينية (كوجات) زعمت في وقت سابق الثلاثاء أن "هناك ما يكفي من الغذاء لفترة طويلة من الزمن، إذا سمحت حركة حماس للمدنيين بالحصول عليه".

ووصف المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك هذا الادعاء بأنه "سخيف".

وقال دوجاريك في مؤتمر صحفي في نيويورك: "إننا في نهاية إمداداتنا، إمدادات الأمم المتحدة والإمدادات التي جاءت عبر الممر الإنساني".

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غزة الأمم المتحدة الاحتلال حماس فلسطين

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