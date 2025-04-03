الخميس 03 أبريل 2025
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خارج الحدود

العاهل الأردني: تطورات غزة والضفة الغربية تهدد استقرار المنطقة برمّتها

العاهل الأردني، فيتو
العاهل الأردني، فيتو

قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس: إن التطورات في قطاع غزة والضفة الغربية تهدد استقرار المنطقة برمتها.

العودة إلى وقف إطلاق النار وتسهيل إدخال المساعدات

وأضاف العاهل الأردني: "يجب توقف الحرب في غزة والعودة إلى وقف إطلاق النار وتسهيل إدخال المساعدات".

وبحسب شبكة «سكاي نيوز»، دعا العاهل الأردني المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لإنهاء المأساة في قطاع غزة.

وأستطرد العاهل الأردني: نتطلع لرؤية سوريا آمنة ومستقرة.

44 شهيدا إثر غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم

أفادت مصادر طبية في غزة، باستشهاد 44 فلسطينيا إثر الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم.

ادعاءات الاحتلال بشأن مخزون الغذاء في قطاع غزة

في سياق متصل، رفضت الأمم المتحدة بشدة ادعاء الاحتلال بأن مخزون الغذاء في قطاع غزة يكفي "لفترة طويلة".

وكانت الهيئة الإسرائيلية للشؤون الفلسطينية (كوجات) زعمت في وقت سابق الثلاثاء أن "هناك ما يكفي من الغذاء لفترة طويلة من الزمن، إذا سمحت حركة حماس للمدنيين بالحصول عليه".

ووصف المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك هذا الادعاء بأنه "سخيف".

وقال دوجاريك في مؤتمر صحفي في نيويورك: "إننا في نهاية إمداداتنا، إمدادات الأمم المتحدة والإمدادات التي جاءت عبر الممر الإنساني".

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العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني غزة الضفة الغربية الحرب في غزة قطاع غزة

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