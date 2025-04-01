صحة الدقهلية: فرق الطب الوقائى تتفقد 18 منشأة طبية ثانى أيام العيد

شهدت محافظة الدقهلية فى ثانى أيام العيد جولات مكثفة لفرق الطب لوقائى بمديرية الصحة، تضمنت المرور على 18 منشأة، للتأكد من انتظام العمل واستيفاء الشروط الطبية اللازمة حفاظًا على صحة المواطنين.

يأتى ذلك يتنفيذًا لتوجيهات الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة والسكان بالدقهلية بتكثيف المرور الإشرافى خلال فترة الأعياد بهدف ضبط المنظومة الصحية، وبإشراف مباشر من الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائى والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائى.

شملت الجولات المرور علي المنشآت الغذائية ,المطاعم ,النوادي ,الحدائق العامة والمتنزهات، بالإضافة إلى سحب عينات من محطات المياه والصرف الصحي وحمامات السباحة ووحدات الغسيل الكلوي للتأكد من الاشتراطات الصحية

كما تابعت فرق الطب الوقائى انتظام العمل بمنافذ توزيع الألبان المدعمة وفحص المقبلين علي الزواج وأعمال تطعيم كبدي جرعة الميلاد ومكاتب الصحة من تسجيل المواليد والوفيات

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