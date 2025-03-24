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محافظ دمياط يتفقد مشروع تطوير ورصف طريق شطا (صور)

محافظ دمياط يتابع
محافظ دمياط يتابع ميدانيا للموقف التنفيذي.. ڤيتو

استهل الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط جولته الصباحية اليوم الاثنين، بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير ورصف طريق شطا عند مدخل المحافظة.

مناقشة تفاصيل التنفيذ ومعايير السلامة

ناقش المحافظ مدى تطابق الدورانات مع الاشتراطات والمعايير المحددة إلى جانب خطة تخطيط حارتي الطريق وتوزيع العواكس والإشارات المرورية ومطبات التهدئة في بداية الطريق وذلك لضمان تحقيق أعلى معايير السلامة المرورية

تسريع وتيرة التنفيذ والالتزام بالمواصفات

تابع الدكتور أيمن الشهابي الأعمال الجارية لرصف الطريق بالأسفلت مشددًا على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية المقررة كما بحث موقف تنفيذ أعمال الزراعة على الطريق مشيرًا إلى أهمية زراعة النخيل لكونه الخيار الأنسب لطبيعة المنطقة.

متابعة ميدانية للموقف التنفيذي
متابعة ميدانية للموقف التنفيذي

 

 

 

تفاصيل مشروع التطوير

مدخل مدينة دمياط من ناحية شطا 
مدخل مدينة دمياط من ناحية شطا 

يشهد طريق شطا أعمال تطوير شاملة تبدأ من نقطة التقاء المدخل مع الطريق الدولي الساحلي وتمتد بطول ٢٨٠٠ متر طولي حيث سيتم توسعة الطريق ليشمل ثلاثة حارات مرورية لكل اتجاه بعرض ٣٣٠ سنتيمتر للحارة الواحدة ليصل إجمالي عرض الاتجاه الواحد إلى ١٠٧٠ سنتيمتر بالإضافة إلى حارة خدمة بعرض ٣٥٠ سنتيمتر على الاتجاه الأيمن من دمياط إلى بورسعيد وإنشاء جزيرة وسطى ليصبح العرض الكلي للطريق ٣٠ مترًا مع تنفيذ أرصفة جانبية وأعمدة إنارة وأعمال زراعة على جانبي الطريق وتنفيذ شبكة ري حديثة وشبكة لصرف مياه الأمطار لضمان كفاءة البنية التحتية.

 

تحسين البنية التحتية وتعزيز السلامة المرورية

يهدف المشروع إلى تحسين البنية التحتية للطريق وتعزيز السلامة المرورية بما يسهم في تسهيل حركة المركبات والحد من الحوادث في إطار خطة المحافظة لتطوير شبكة الطرق ورفع كفاءتها.

 

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