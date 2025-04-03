الجيهة الشعبية الفلسطينية: انسحاب المجر من الجنائية الدولية خضوع للإملاءات الصهيونية

أدانت الجبهة الشعبية الفلسطينية، اليوم الخميس، استقبال المجر رئيس وزراء الكيان الصهيوني نتنياهو مجرم الحرب الهارب من العدالة.

الجبهة الشعبية تدين استقبال المجر نتنياهو

وقالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إن انسحاب المجر من الجنائية الدولية خضوع للإملاءات الصهيونية وتغطية على جرائم الإبادة.

قالت حركة حماس اليوم الخميس: نستنكر بأشد العبارات إعلان حكومة المجر انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية.

وأضافت حماس: "انسحاب المجر من الجنائية الدولية تواطؤ فاضح مع مجرم حرب فار من العدالة وانتهاك صارخ للقانون الدولي".

وتابعت حماس: "انسحاب المجر من الجنائية الدولية صفعة لمبدأ العدالة الدولية وتجسيد لسياسة الكيل بمكيالين، ويقوض النظام القضائي الدولي ويشجع على الإفلات من العقاب، كما يعد تهديد مباشر للسلم والاستقرار الدوليين".

المجر تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية

وأعلنت المجر انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية في شريط عاجل.

وصول رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المجر

وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد وصل المجر فجر اليوم الخميس، في زيارة تستمر 4 أيام، في تحدّ لمذكرة اعتقال بحقه أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في غزة.

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