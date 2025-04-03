الخميس 03 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الجيهة الشعبية الفلسطينية: انسحاب المجر من الجنائية الدولية خضوع للإملاءات الصهيونية

زيارة نتنياهو للمجر
زيارة نتنياهو للمجر

أدانت  الجبهة الشعبية الفلسطينية، اليوم الخميس،  استقبال المجر رئيس وزراء الكيان الصهيوني نتنياهو مجرم الحرب الهارب من العدالة.

 

الجبهة الشعبية تدين استقبال المجر نتنياهو

وقالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إن انسحاب المجر من الجنائية الدولية خضوع للإملاءات الصهيونية وتغطية على جرائم الإبادة.

قالت حركة حماس اليوم الخميس: نستنكر بأشد العبارات إعلان حكومة المجر انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية.

txt

أول تعليق من حماس على انسحاب المجر من المحكمة الجنائية الدولية

وأضافت حماس: "انسحاب المجر من الجنائية الدولية تواطؤ فاضح مع مجرم حرب فار من العدالة وانتهاك صارخ للقانون الدولي".

وتابعت حماس: "انسحاب المجر من الجنائية الدولية صفعة لمبدأ العدالة الدولية وتجسيد لسياسة الكيل بمكيالين، ويقوض النظام القضائي الدولي ويشجع على الإفلات من العقاب، كما يعد تهديد مباشر للسلم والاستقرار الدوليين".

المجر تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية

وأعلنت المجر انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية في شريط عاجل.

وصول رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المجر 

وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد وصل المجر فجر اليوم الخميس، في زيارة تستمر 4 أيام، في تحدّ لمذكرة اعتقال بحقه أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حماس المجر نتنياهو فلسطين الجبهة الشعبية الفلسطينية

مواد متعلقة

المستشار الألماني: لا أتصور تنفيذ مذكرة التوقيف بحق نتنياهو حال زيارته بلادنا

نتنياهو يزعم: سنواصل حماية أوروبا من المحور الإيراني

الأكثر قراءة

ليس فقط بند الـ8 سنوات، أبرز التعديلات المقترحة في قانون الرياضة

وقع في حب مصر، ملياردير إماراتي يتجول بشوارع القاهرة على أنغام أحلى بلد بلدي (فيديو)

الزمالك يطالب رابطة الأندية بتوضيح أسباب تأخر الرد على طلباته

حقيقة وضع بند الـ8 سنوات في قانون الرياضة

تراجع حاد فى الدولار بعد إعلان ترامب فرض الرسوم الجمركية

أول رد من لجنة التظلمات بعد تحرك الزمالك وبيراميدز بشأن أزمة مباراة القمة

أسرة كاملة تحت الأنقاض، ننشر صور عقار الجمرك المنكوب في الإسكندرية

أسرة كاملة.. ننشر صور ضحايا عقار الجمرك المنهار فى الإسكندرية

منوعات

المزيد

أستاذة بجامعة أكسفورد تفجر مفاجأة عن سبب كسل جيل Z

في سابقة غريبة، ترامب يفرض رسوما جمركية على البطريق وضرائبه تطول جزر غير مسكونة

الذئاب المكسيكية تثير الرعب في نيو مكسيكو، ما القصة ؟

المحطة الفضائية تعدّل مدارها لاستقبال مركبة روسية مأهولة

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار النحاس الأحمر اليوم الخميس بالأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس 3-4-2025 بالأسواق

تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 3 أبريل 2025

سعر القصدير اليوم الخميس بعد قرار الرسوم الجمركية الأمريكية

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس ملك إسبانيا قبل كلاسيكو الأرض (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الصقر في المنام وعلاقتها بتولى منصب رفيع

على جمعة: الله ذم الدنيا في آيات كثيرة ومنعها عن بعض عباده

أيهما أفضل بسم الله أم بسم الله الرحمن الرحيم.. و10 أحكام خاصة بالبسملة

المزيد
الجريدة الرسمية