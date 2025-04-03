الخميس 03 أبريل 2025
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خارج الحدود

أول تعليق من حماس على انسحاب المجر من المحكمة الجنائية الدولية

حماس، فيتو
حماس، فيتو

قالت حركة حماس اليوم الخميس: نستنكر بأشد العبارات إعلان حكومة المجر انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية.

وأضافت حماس: "انسحاب المجر من الجنائية الدولية تواطؤ فاضح مع مجرم حرب فار من العدالة وانتهاك صارخ للقانون الدولي".

وتابعت حماس: "انسحاب المجر من الجنائية الدولية صفعة لمبدأ العدالة الدولية وتجسيد لسياسة الكيل بمكيالين، ويقوض النظام القضائي الدولي ويشجع على الإفلات من العقاب، كما يعد تهديد مباشر للسلم والاستقرار الدوليين".

 

المجر تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية

وأعلنت المجر انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية في شريط عاجل.

 

 

وصول رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المجر 

وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد وصل المجر فجر اليوم الخميس، في زيارة تستمر 4 أيام، في تحدّ لمذكرة اعتقال بحقه أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في غزة.

وأعلن وزير الدفاع المجري الذي استقبله على مدرج المطار أن طائرة نتنياهو حطت في مطار عاصمة البلاد بودابست، وكتب في تدوينة على الفيسبوك "مرحبا بك في بودابست يا بنيامين نتنياهو".

وتأتي الزيارة استجابة لدعوة وجهها أوربان إلى نتنياهو رغم مذكرة التوقيف الصادرة ضده العام الماضي، والتي ندد بها رئيس الوزراء المجري وقال إنها "معيبة".

 

المجر عضو مؤسس في المحكمة الجنائية الدولية

يذكر أن المجر عضو مؤسس في المحكمة الجنائية الدولية وملزمة من الناحية القانونية بالقبض على أي شخص تصدر بحقه مذكرة من المحكمة وتسليمه، لكن رئيس الوزراء المجري أوضح عندما أصدر الدعوة أن بودابست لن تنفذ القرار.

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