ساحات صلاة العيد تتزين بالبالونات ورسم المسجد الأقصى على الجدران بالشرقية (صور)

صلاة عيد الفطر المبارك 2025، شهدت ساحات صلاة العيد بمحافظة الشرقية تجهيزات كبيرة لاستقبال المواطنين، من بينها إحدى الساحات التابعة لمركز الزقازيق والتي تزينت بالبلالين وأعلام مصر قبل ساعات من الصلاة، حيث قام بعض الشباب بتزيين محيط الساحة الشعبية والشوارع بالأعلام والرسم علي الجدران.

تعليق الأعلام والبالونات والرسم على الجدران

وقال محسن علي أحد منظمي الفعالية، إنه قام بتعليق العشرات من أعلام مصر وكذلك الشوارع المؤدية للساحة وتعليق البلالين احتفالًا بعيد الفطر المبارك والرسم على جدران الحوائط وإضفاء جو من البهجة والسرور في نفوس الأطفال، مؤكدًا أن الأجواء كانت في غاية الجمال والبهجة.

وتابع: "يكفي سعادة الأطفال اللي بنشوفها في وشوشهم بالدنيا وما فيها".

تجهيزات الساحات، فيتو

ساحات الشرقية جاهزة لاستقبال المصلين في عيد الفطر

أكدت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية على تكثيف كافة الجهود والطاقات؛ استعدادًا لاستقبال المصلين بعد ساعات قليلة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بمساجد وساحات مراكز ومدن المحافظة.

تعليق الأعلام والبالونات والرسم علي الجدران، فيتو

ويجري حاليًّا تكثيف أعمال النظافة وفرش السجاد والتأكد من عمل مكبرات الصوت، وتم رفع حالة الطوارئ بالمحافظة استعدادًا لاستقبال احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك.

وحرص عدد من الشباب على تزيين ساحات الشرقية بالبلايين لإدخال السرور على المواطنين المؤدين لصلاة العيد.

مساجد الشرقية تتزين لاستقبال عيد الفطر

وزين بعض شباب مراكز الزقازيق ومنيا القمح وبلبيس والحسينية وغيرها المساجد الكبرى، والمناطق المحيطة بها باستخدام البلالين، ووضع بعضهم بلايين في أكياس كبيرة استعدادًا لخروج المصلين وفتحها والنزول في الشوارع محاولة منهم لإدخال السرور على الناس.

تعليق الأعلام والبالونات والرسم علي الجدران، فيتو

أعلنت مديرية أوقاف محافظة الشرقية تجهيز 5796 مسجدًا وساحة لإقامة شعائر صلاة عيد الفطر المبارك، وفقًا للضوابط والإجراءات الاحترازية مع تكليف إمام وخطيب معتمد ومصرح له من وزارة الأوقاف بكل مسجد لتأدية صلاة العيد.

تعليق الأعلام والبالونات والرسم علي الجدران، فيتو

تعليق الأعلام والبالونات والرسم علي الجدران، فيتو

تجهيز 796 ساحة كائنة بمراكز الشباب وأراضي فضاء لإقامة شعائر صلاة العيد

وأوضح الدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، بأنه في إطار استعدادات المديرية لاستقبال عيد الفطر المبارك تم تجهيز 796 ساحة كائنة بمراكز الشباب وأراضي فضاء لإقامة شعائر صلاة العيد كما تم تجهيز 5000 مسجد تشرف عليهم المديرية إداريًا ودعويا، مع تكليف إمامين أساسي واحتياطى من أئمة وعلماء وزارة الأوقاف وعلماء الأزهر الشريف، لإمامة المصلين فى صلاة العيد.

تجهيز 796 ساحة كائنة بمراكز الشباب وأراضي فضاء لإقامة شعائر صلاة العيد، فيتو

تجهيز 796 ساحة كائنة بمراكز الشباب وأراضي فضاء لإقامة شعائر صلاة العيد، فيتو

تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وأخرى فرعية بالإدارات التابعة لها لمتابعة تنفيذ كافة التعليمات الواردة من وزارة الأوقاف

وأضاف وكيل الوزارة، بأنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وأخرى فرعية بالإدارات التابعة لها لمتابعة تنفيذ كافة التعليمات الواردة من وزارة الأوقاف ورصد أي مخالفات والتعامل معها وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.

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