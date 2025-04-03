الخميس 03 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تأجيل محاكمة بلوجر شهيرة لاتهامها في جريمة مخلة بأكتوبر

محاكمة المتهم، فيتو
محاكمة المتهم، فيتو

 قررت محكمة أكتوبر تأجيل محاكمة بلوجر شهيرة على خليفة اتهامها بجريمة مخلة لجلسة 10 أبريل.


محاكمة بلوجر شهيرة لاتهامها في جريمة مخلة بأكتوبر

 وتعود تفاصيل الواقعة إلى إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على بلوجر تدعى ع. ا، وترحيلها لتنفيذ حكم قضائي صادر ضدها بالحبس سنة في اتهامها بالزنا.

وحضر لقسم شرطة أكتوبر، مأمورية من إدارة مباحث تنفيذ الأحكام وبصحبتها بلوجر تدعى ع. ا، 30 سنة، مقيمة بـ كمبوند في دائرة القسم، والمطلوب التنفيذ عليها في القضية رقم 4164 لسنة 2024 حصر رقم 101 لسنة 2024، حكم حضوري سنة، وجرى اقتيادها إلى ديوان قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة اكتوبر اكتوبر محاكمة بلوجر شهيرة

مواد متعلقة

حبس المتهم بقتل عامل لخلاف على مقاطع فيديو خاصة بأكتوبر

الأكثر قراءة

أول رد من لجنة التظلمات بعد تحرك الزمالك وبيراميدز بشأن أزمة مباراة القمة

تراجع حاد فى الدولار بعد إعلان ترامب فرض الرسوم الجمركية

أسرة كاملة.. ننشر صور ضحايا عقار الجمرك المنهار فى الإسكندرية

زغلول صيام يكتب: وكان فين الخطيب ولبيب لما باركوا رابطة مطعون في شرعيتها ؟! وايه لازمة بيانات ليلة العيد؟! ومتى نحترم اللوائح والقوانين؟!

تجديد عقد حسام عبد المجيد مع الزمالك لثلاثة مواسم

ارتفاع سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس 3-4-2025

وزير العمل يوجه بتوفير فرصة عمل للعامل ضحية حادث "سيرك طنطا"

المصري البورسعيدي يكرم مشجعه المعمر بعد اهتمام الكاف

منوعات

المزيد

في سابقة غريبة، ترامب يفرض رسوما جمركية على البطريق وضرائبه تطول جزر غير مسكونة

الذئاب المكسيكية تثير الرعب في نيو مكسيكو، ما القصة ؟

المحطة الفضائية تعدّل مدارها لاستقبال مركبة روسية مأهولة

معهد بحوث القطب الشمالي: سرعة غير مسبوقة لذوبان جليد سفالبارد

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس 3-4-2025 بالأسواق

تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 3 أبريل 2025

سعر القصدير اليوم الخميس بعد قرار الرسوم الجمركية الأمريكية

الذرة يسجل 120 جنيها للتر، أسعار الزيت اليوم الخميس 3-4-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

إجازات الموظفين وطلاب المدارس في شهر أبريل 2025 ( انفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

أيهما أفضل بسم الله أم بسم الله الرحمن الرحيم.. و10 أحكام خاصة بالبسملة

تفسير حلم قراءة سورة الفلق في المنام وعلاقته بتحسن الأوضاع قريبًا

تعرف على أول من وضع النقط والأجزاء والأحزاب في القرآن الكريم

المزيد
الجريدة الرسمية