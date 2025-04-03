الخميس 03 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس المتهم بقتل عامل لخلاف على مقاطع فيديو خاصة بأكتوبر

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو

 أمرت نيابة الجيزة بحبس المتهم بقتل عامل لخلاف على مقاطع فيديو خاصة فى مدينة 6 أكتوبر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

واعترف المتهم بقتل عامل في مدينة 6 أكتوبر بارتكاب الجريمة، وكشف أمام رجال المباحث تفاصيل الحادث، فذكر أنه عثر على هاتف محمول ملك المجني عليه، وتواصل معه، وعقب ذلك نشب بينهما خلاف متعلق بفيديوهات زوجية خاصة بالمجني عليه.

 

أضاف المتهم أمام رجال المباحث أن خلافا بينه وبين المجني عليه متعلق بمقاطع الفيديو، وإعادة الهاتف أدى إلى تبادلهما الاعتداء، وخلال التشاجر طعنه بسلاح أبيض، مما أسفر عن مقتله، وأرشد عن السلاح المستخدم في الحادث، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

 

مقتل شخص داخل مسكنه بأكتوبر

 ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مقتل أحد الأشخاص داخل مسكنه في مدينة 6 أكتوبر، بإجراء التحريات تبين أن المتهم عامل، عثر على هاتف محمول وبفحصه تبين أنه يحتوي على مقاطع فيديو خاصة لمالك الهاتف وزوجته، فتواصل معه، وبدأ في ابتزازه للحصول على مبالغ مالية.

 

وتوصلت التحريات أن المتهم حاول ابتزاز الزوجة أيضا، داخل مسكنها، فنشبت بينه مشاجرة وبين الزوج التي انتهت بمقتل الأخير طعنا بسلاح أبيض.

 

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أمن الجيزة قتل عامل مديرية أمن الجيزة مدينة 6 أكتوبر

مواد متعلقة

إحالة سيدة للمحاكمة بتهمة سرقة سيارة بعد استدراج مالكها لإقامة علاقة غير شرعية بأكتوبر

الأكثر قراءة

تراجع حاد فى الدولار بعد إعلان ترامب فرض الرسوم الجمركية

ارتفاع سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس 3-4-2025

وزير المالية : حزم ضريبية جديدة تناسب تحديات الفترة المقبلة

إعلام أمريكي يكشف موعد ضربة عسكرية تستهدف إيران

تراجع البلدي 16 جنيهًا، انخفاض غير مسبوق في أسعار الفراخ اليوم الخميس 3 إبريل 2025

الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا اليوم

تختلف عن كونكورد الأسطورية، الصين تطور طائرة ركاب "صامتة" أسرع من الصوت (فيديو)

أول تعليق من الأزهر بعد فقع عين طفلة المنوفية ورشق القطارات بالحجارة

منوعات

المزيد

المحطة الفضائية تعدّل مدارها لاستقبال مركبة روسية مأهولة

معهد بحوث القطب الشمالي: سرعة غير مسبوقة لذوبان جليد سفالبارد

أعاصير عنيفة تضرب ولايات أمريكية، والسلطات للسكان: ابحثوا عن مأوى فورا (فيديو)

تختلف عن كونكورد الأسطورية، الصين تطور طائرة ركاب "صامتة" أسرع من الصوت (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس 3-4-2025

سعر الدولار اليوم الخميس بعد قرار ترامب فرض رسوم جمركية على مصر

استقرار أسعار النحاس بالأسواق اليوم 2 إبريل 2025

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 2-4-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

الأقصى مكان خالص للمسلمين، الخارجية المصرية تصدر بيانا ناريًا لـ إسرائيل (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تعرف على أول من وضع النقط والأجزاء والأحزاب في القرآن الكريم

أول تعليق من الأزهر بعد فقع عين طفلة المنوفية ورشق القطارات بالحجارة

تفسير حلم السفر في المنام وعلاقته بتغير الحياة إلى الأفضل

المزيد
الجريدة الرسمية