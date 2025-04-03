الخميس 03 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

آبل تضيف إيموجيز لفنانات البوب النساء في تحديث iOS 18.5

آبل ايموجي، فيتو
آبل ايموجي، فيتو

أعلنت آبل عن إضافة إيموجيز جديدة، لفنانات البوب النساء الشهيرات، تايلور سويفت، وبيونسيه، ونيكي ميناج،،أريانا، وغيرهن، في تحديث iOS 18.5 المقبل.

ونشرت آبل صور الإيموجيز، الجديدة، والتي أظهرت شكل فنانات البوب الأكثر شهرة في العالم.

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شبكة آبل تحقق خسائر فادحة

في سياق متصل،  كشفت تقارير صحفية، أن أعمال بث الفيديو من Apple، لا تزال تعاني من خسائر فادحة.

 وفقًا لتقارير نُشرت الخميس، فإن خدمة الاشتراك المميزة Apple TV+، تخسر أكثر من مليار دولار سنويًا، وتنفق شركة التكنولوجيا العملاقة حوالي 4.5 مليار دولار على المحتوى سنويًا، بانخفاض عن 5 مليارات دولار في السنوات الماضية.

ووفقًا للتقرير، يبلغ عدد مشتركي Apple TV+ - التي تتميز بتشكيلة أعمال أصلية بالكامل تقريبًا، حوالي 45 مليون مشترك.

رد آبل على تقارير الخسائر

فيما رفصت شركة آبل التعليق على التقارير الصحفية، ولا تُفصح الشركة عن مقاييسها المالية، أو مقاييس عدد المشتركين لخدمة Apple TV+، والذي يُعدّ نشاط البث جزءًا من قطاع خدمات آبل، والذي يشمل Apple Music، ومتجر التطبيقات وقطاعات أعمال أخرى. 

وبلغت إيرادات قطاع الخدمات 26.3 مليار دولار أمريكي في الربع الأخير من عام 2024، بزيادة قدرها 14% على أساس سنوي.

ويبلغ تكلفة اشتراك Apple TV+ في الولايات المتحدة 9.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا (أو 99.99 دولارًا أمريكيًا سنويًا)،  ومن بين خدمات البث الرئيسية بالاشتراك، تُعد Apple TV+ الخدمة الوحيدة التي لا تُقدّم باقة مخفضة السعر مدعومة بالإعلانات، Apple TV+، التي أُطلقت في نوفمبر 2019، متوفرة في أكثر من 100 دولة ومنطقة.

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