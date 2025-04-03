البابا تواضروس: العذراء مريم شفيعة لنا ودورها ممتد عبر التاريخ

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن السيدة العذراء مريم لها دور مؤثر في حياة المصريين منذ مجيء العائلة المقدسة إلى أرض مصر، مشيرًا إلى أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل بذكرى ظهورها في كنيسة الزيتون عام 1968.

ظهور العذراء مريم

وأضاف قداسة البابا تواضروس الثاني: "احتفلنا بالتذكار الـ57 لظهور أمنا العذراء مريم في الزيتون، ذلك الحدث الفريد الذي وقع عام 1968 في عهد القديس البابا كيرلس السادس، وهي نفس السنة التي شهدت عودة جزء من رفات القديس مار مرقس الرسول إلى مصر." كما أشار إلى أن ظهور العذراء لم يكن حدثًا منفصلًا، بل امتدادًا لدورها التاريخي، مستشهدًا بمعجزتها في نقل جبل المقطم في القرن العاشر، وظهوراتها الأخرى في القرن العشرين في بعض الكنائس بالقاهرة.

وفي سياق آخر، نعى البابا تواضروس مثلث الرحمات الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، الذي انتقل إلى السماء يوم الأحد الماضي، مؤكدًا أنه كان صوتًا حكيمًا في المجمع المقدس وشيخ المطارنة، وله بصمة واضحة في التاريخ الكنسي الحديث.

وقال قداسة البابا تواضروس الثاني: "عاصر الأنبا باخوميوس أجيالًا متعددة وخدم حوالي 75 عامًا، تدرج خلالها في العديد من المواقع الكنسية داخل مصر وخارجها، وأسهم بدور كبير في الحفاظ على سلام الكنيسة والوطن في أزمات عديدة."

واختتم البابا تواضروس حديثه بالتأكيد على الإيمان والثقة بأن الأنبا باخوميوس في السماء يصلي من أجل الكنيسة، مشيرًا إلى أن الله يهب الكنيسة دائمًا خدامًا أمناء يخدمون بالروح والحق، ويكونون مثالًا للأجيال القادمة في خدمة الله المقدسة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.