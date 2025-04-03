الخميس 03 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

البابا تواضروس: العذراء مريم شفيعة لنا ودورها ممتد عبر التاريخ

البابا تواضروس
البابا تواضروس

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن السيدة العذراء مريم لها دور مؤثر في حياة المصريين منذ مجيء العائلة المقدسة إلى أرض مصر، مشيرًا إلى أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل بذكرى ظهورها في كنيسة الزيتون عام 1968.

ظهور العذراء مريم

وأضاف قداسة البابا تواضروس الثاني: "احتفلنا بالتذكار الـ57 لظهور أمنا العذراء مريم في الزيتون، ذلك الحدث الفريد الذي وقع عام 1968 في عهد القديس البابا كيرلس السادس، وهي نفس السنة التي شهدت عودة جزء من رفات القديس مار مرقس الرسول إلى مصر." كما أشار إلى أن ظهور العذراء لم يكن حدثًا منفصلًا، بل امتدادًا لدورها التاريخي، مستشهدًا بمعجزتها في نقل جبل المقطم في القرن العاشر، وظهوراتها الأخرى في القرن العشرين في بعض الكنائس بالقاهرة.

وفي سياق آخر، نعى البابا تواضروس مثلث الرحمات الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، الذي انتقل إلى السماء يوم الأحد الماضي، مؤكدًا أنه كان صوتًا حكيمًا في المجمع المقدس وشيخ المطارنة، وله بصمة واضحة في التاريخ الكنسي الحديث.

وقال قداسة البابا تواضروس الثاني: "عاصر الأنبا باخوميوس أجيالًا متعددة وخدم حوالي 75 عامًا، تدرج خلالها في العديد من المواقع الكنسية داخل مصر وخارجها، وأسهم بدور كبير في الحفاظ على سلام الكنيسة والوطن في أزمات عديدة."

واختتم البابا تواضروس حديثه بالتأكيد على الإيمان والثقة بأن الأنبا باخوميوس في السماء يصلي من أجل الكنيسة، مشيرًا إلى أن الله يهب الكنيسة دائمًا خدامًا أمناء يخدمون بالروح والحق، ويكونون مثالًا للأجيال القادمة في خدمة الله المقدسة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العذراء مريم ظهور العذراء مريم البابا تواضروس الثاني البابا تواضروس العائلة المقدسة

الأكثر قراءة

ماكرون يزور العريش الثلاثاء المقبل

أول رد قطري على اتهامات بدفع رشوة لمستشاري نتنياهو للتقليل من جهود مصر

بعد الخسارة أمام بوركينا فاسو، فرص تأهل منتخب مصر للناشئين لكأس العالم بقطر

رسالة غامضة من وسام أبو علي قبل صدام الأهلي والهلال السوداني

فرحنا تحول إلى كابوس، خطيبة ضحية النمر بسيرك طنطا ترد على شقيق أنوسة كوتة

هل يتطلب تشغيل خدمة "السوفت توكن" الذهاب إلى فرع البنك؟

بث مباشر، مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو في كأس أمم إفريقيا للناشئين 2025

تركتها أمها فى الإمارات وفرت هاربة، الخارجية تشيد بجهود إعادة طفلة مصرية إلى أرض الوطن

منوعات

المزيد

السلطات الهندية تعتقل سائحا أمريكيا حاول التواصل مع أكثر قبيلة انعزالية بالعالم

مشهد صادم للحظة موت مواطن يمنى من الجوع بجوار طفله (فيديو)

جراديشار لاعب الأهلي يزور الأهرامات

الشاورما القاتلة، أكثر من 300 حالة تسمم في تركيا بالوجبة الأكثر شعبية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الخميس 3-4-2025 في الأسواق

أسعار الزيت بالأسواق مساء اليوم الخميس 3-4-2025

هل يتطلب تشغيل خدمة "السوفت توكن" الذهاب إلى فرع البنك؟

أسعار الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

أبرز الصادرات المصرية إلى أمريكا بعد فرض ترامب رسوم جمركية بنسبة 10% (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

فضل صيام الست من شوال في القرآن الكريم والسنة النبوية

ما الفرق بين صيام الست من شوال وأيام البيض؟ وما حكم صيامهما؟

هل يجوز الجمع بين صيام السِّت من شوال والقضاء الواجب؟، الأزهر للفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية