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رياضة

الزمالك وبيراميدز يتظلمان رسميا على تعديل عقوبات مباراة القمة في توقيت واحد

اتحاد الكرة،فيتو
اتحاد الكرة،فيتو

 أرسل كلا من الزمالك وبيراميدز تظلما رسميا للجنة التظلمات باتحاد الكرة، للاعتراض على قرار رابطة الأندية المصرية بتعديل العقوبات الموقعة على النادى الأهلى بعد انسحابه من مواجهة الزمالك فى لقاء قمة الدورى رقم 130.

وقام مسئولى الزمالك وبيراميدز بإرسال تظلم رسمى للجنة التظلمات أمس الأربعاء، في توقيت واحد  خاصة بعدما أصدر الناديين أكثر من بيان بعد قرار رابطة الأندية  بتخفيف العقوبة الموقعة على المارد الأحمر.

 

قرارات رابطة الأندية على انسحاب الأهلي من القمة 

 وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، إلغاء قرارها السابق بخصم 3 نقاط من الأهلي في نهاية مسابقة الدوري الممتاز، على خلفية انسحابه أمام الزمالك في مباراة القمة 130، والتي اعتبر الأهلي خاسرًا فيها 3-0.

وبعد دراسة الأوراق الواردة بالشكوى فقد قرر مجلس إدارة الرابطة أن تصبح عقوبة لجنة المسابقات في قرارها رقم (50) والصادر في 15/ 03/ 2025 كالتالي:

1- اعتماد نتيجة المباراة باعتبار نادي الزمالك فائزًا بنتيجة 3-0 وذلك وفقًا للمادة (4.17) من لائحة المسابقة.

 

2- تحمل الغرامات المالية وفقًا لما جاء في المادة (8.17) من لائحة المسابقة.

 

قرارات رابطة الأندية عقب انسحاب الأهلي 

وكانت القرارات كما يلي:

اعتماد نتيجة المباراة باعتبار الزمالك فائزًا بنتيجة 3-0 وذلك وفقًا للمادة (4.17) من لائحة المسابقة.

خصم ثلاث نقاط من النادي الأهلي بخلاف النقاط الخاصة بالمباراة التي اعتبر فيها مهزومًا "النقاط الخاصة بمباراة الزمالك"، مع تحمل النادي الأهلي جميع الخسائر الناتجة عن فقدان الدخل من العقود التجارية وعقود البث وكافة النفقات الأخرى المترتبة على المشاركة في مباريات المسابقة قبل الانسحاب بناءً على مطالبة صادرة من الجهات أصحاب الحقوق وذلك وفقًا للمادة (8.17) من لائحة المسابقة.

وبعد ذلك تقدم النادي الأهلي بشكوى للجنة الأولمبية  المصرية وتم رفض الشكوى وتأييد قرارات رابطة الأندية التي اتخذت في هذا الشأن.

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