الخميس 03 أبريل 2025
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حوادث

ضبط كيان تعليمي بدون ترخيص في القليوبية للنصب على المواطنين

ضبط كيان تعليمى بدون
ضبط كيان تعليمى بدون ترخيص

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط المدير المسئول عن كيان تعليمي "بدون ترخيص" بالقليوبية لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين.

ضبط كيان تعليمي بدون ترخيص في للنصب على المواطنين


أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص؛ بإنشاء وإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة بنها بالقليوبية، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية فى عدد من المجالات وإيهامهم بكونها تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

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وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال الشرطة من ضبط  المدير المسئول وعُثر بداخل الكيان  على عدد من الشهادات والكارنيهات والأوراق الخاصة بالكيان - أكلاشيه – دفاتر إيصال تحصيل نقدية.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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