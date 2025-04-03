الخميس 03 أبريل 2025
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خارج الحدود

أول تعليق من الجنائية الدولية على زيارة نتنياهو للمجر

نتنياهو ونظيره المجرى،
نتنياهو ونظيره المجرى، فيتو

 ذكّرت المحكمة الجنائية الدولية المجر بأنها "ملزمة بالتعاون"، بشأن مذكرة الاعتقال الصادرة من المحكمة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

 

المجر تبقى ملزمة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية

 وقال المتحدث باسم المحكمة فادي العبد لله للصحفيين، الخميس: "تذكّر المحكمة بأن المجر تبقى ملزمة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية".

وأعلنت بودابست، الخميس، انسحابها من المحكمة، تزامنا مع زيارة نتنياهو إلى البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية في المجر "إم تي آي" عن جيرجيلي جولياس مدير مكتب رئيس الوزراء فيكتور أوربان، قوله إن حكومة البلاد قررت الانسحاب من المحكمة.

 

رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي صدرت ضده مذكرة اعتقال

وتأتي الخطوة بعد وقت قصير من وصول نتنياهو إلى بودابست في زيارة رسمية ولقائه نظيره المجري، علما أن رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي صدرت ضده مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية.

ووصل نتنياهو إلى المجر في وقت مبكر من صباح الخميس، في أول رحلة له إلى أوروبا منذ أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال ضده، ومن المقرر عودته إلى إسرائيل يوم الأحد.

 

اتهمت المحكمة الجنائية الدولية نتنياهو بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

وفي نوفمبر الماضي، اتهمت المحكمة الجنائية الدولية نتنياهو بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال حرب غزة.

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المحكمة الجنائية الدولية المجر مذكرة الاعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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