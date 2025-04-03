التقرير الطبي يحسم موقف كوكا من تدعيم الأهلي أمام الهلال

يخضع أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي لفحوصات طبية جديدة من أجل حسم موقفه بشأن تدعيم بعثة الأهلي من عدمها في رحلة موريتانيا بعد غد السبت في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث غاب اللاعب عن مباراة الذهاب بسبب الإصابة العضلية.

قال مصدر داخل الأهلي إن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يبقى محل تقييم حتى نهاية الموسم، مؤكدا أن استمرار السويسري حتى مونديال الأندية في يونيو القادم ليس مضمونا.

أضاف: حال الخروج من دوري أبطال إفريقيا سيكون هناك بعض اللقاءات الحاسمة في بطولة الدوري وحال خسارة اللقب المحلي سيرحل كولر عن قيادة النادي الأهلي من أجل التعاقد مع مدرب جديد لقيادة الفريق في كأس العالم للأندية.

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على برنامج مران الفريق في موريتانيا استعدادا لمواجهة العودة أمام الهلال السوداني يوم الثلاثاء القادم، حيث تقرر أن يتدرب الفريق مرتين يومي الأحد والإثنين قبل مباراة العودة.

كما أكد مصدر داخل الأهلي أن هناك تغييرات هجومية منتظرة في تشكيل الأهلي أمام الهلال السوداني في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا حيث من المنتظر أن يعود حسين الشحات للتشكيل الأساسي بجوار أشرف بن شرقي علي أن يقود جراديشار هجوم الفريق ويعود وسام أبو علي الي مقاعد البدلاء.

من جهة أخرى قال مصدر مقرب من رامي ربيعة مدافع الأهلي إنه تلقى عرضا من نادي بيراميدز للرحيل الي صفوفه في صفقة انتقال حر الموسم القادم ولكن ربيعة يتمسك بالاستمرار في صفوف الأهلي خاصة وأنه احد قادة الفريق ويرفض اللعب في مصر لأي نادي بخلاف الأهلي.

أضاف: ربيعة ينتظر التقدير المالي من ادارة الأهلي ولكنه يضع الأهلي في مقدمة أولوياته على أن تكون وجهته خارجيا حال عدم تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء.

وتطير بعثة الأهلي إلى موريتانيا بعد غد السبت لخوض مباراة العودة أمام الهلال السوداني والتي تقام يوم الثلاثاء القادم.

ويحصل لاعبو الأهلي علي راحة سلبية من التدريبات اليوم الخميس، وذلك وفقا للبرنامج الخاص بإعداد الفريق لمباراة الهلال السوداني المقرر لها يوم ٨ أبريل الجاري في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة الهلال السوداني في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام الهلال السوداني والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع فريق الهلال السوداني في مباراة الإياب والتي تقام في التاسعة مساء يوم 8 من شهر أبريل الجاري.

وتنقل مباراة الإياب بين الأهلي والهلال السوداني عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

ويخوض فريق الهلال السوداني مبارياته ببطولة دوري أبطال إفريقيا في موريتانيا، بسبب الأوضاع السياسية التي تمر بها دولة السودان خلال الفترة الماضية.

يذكر، أن المتأهل من مباراة الأهلي والهلال، سيلاقي المتأهل من مواجهة الترجي التونسي وصن داونز الجنوب إفريقي في دور نصف نهائي من دوري أبطال إفريقيا.

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