روديجر بطل أزمة لريال مدريد قبل مواجهة أرسنال في دوري الأبطال

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الخميس، أن ريال مدريد مهددا بأزمة جديدة بطلها الألماني أنطونيو روديجر، مدافع الفريق الملكي.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الميرينجي يترقب قرار لجنة الانضباط بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم، غدا الجمعة، بشأن أحداث مواجهة أتلتيكو مدريد في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وأشارت الصحيفة إلى أن أتلتيكو قدم شكوى ضد 4 لاعبين من الريال بسبب احتفالهم بطريقة مستفزة للجماهير عقب تأهل الملكي بركلات الترجيح في ملعب ميتروبوليتانو.



وأضافت أن الثلاثي كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور وداني سيبايوس مهددين بغرامة مالية وإيقاف مباراة مع إيقاف التنفيذ لمدة عام، حال تكرار التجاوزات.

ولفتت إلى أن الأمر يبدو مختلفا بالنسبة لروديجر الذي يرى "يويفا" أنه احتفل بطريقة غير لائقة، ويبقى مهددا بعقوبة تتجاوز الغرامة المالية.



وختمت "ماركا" أن مشاركة روديجر أمام آرسنال في دوري الثمانية لدوري أبطال أوروبا، تبقى محل شك.

ويعاني كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، من نقص حاد في الخيارات الدفاعية بعد إصابة إيدير ميليتاو بقطع في الرباط الصليبي وعدم اكتمال اللياقة البدنية لدافيد آلابا بعد غيابه فترة طويلة عن الملاعب.

واضطر أنشيلوتي لتغيير مركز لاعب الوسط الفرنسي أوريلين تشواميني وتوظيفه كقلب دفاع، إضافة إلى الاعتماد على المدافع الشاب راؤول أسينسيو.

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