3 أرقام تاريخية في مباراة ريال مدريد وسوسيداد بكأس ملك إسبانيا

شهدت مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد في كأس ملك إسبانيا، والتي أقيمت مساء أمس الثلاثاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، تحقيق عدة أرقام تاريخية.

وصعد ريال مدريد لنهائي كأس ملك إسبانيا، عقب تعادله المثير 4/4 مع ضيفه ريال سوسيداد، مساء أمس الثلاثاء، في مباراة امتدت للوقت الإضافي في إياب الدور نصف النهائي للمسابقة.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز ريال مدريد خارج أرضه بهدف دون رد ليتفوق بنتيجة 4/5 في مجموع مباراتي الذهاب العودة.

3 أرقام تاريخية حضرت في مواجهة ريال مدريد ضد سوسيداد

ووفقا لحساب "مستر تشيب" على منصة "إكس" المتخصص في الإحصائيات، فقد وصل ريال مدريد إلى هدفه رقم 10000 في تاريخه في المباريات الرسمية.

وجاء الهدف رقم 10000 في تاريخ ريال مدريد بقدم الدولي الفرنسي أوريلين تشواميني، وهو الهدف الثالث للفريق الملكي في مباراة سوسيداد، ما يعني أن عدد أهداف الريال حاليا هو 10001.

كما أن هذه هي المباراة الأولى في التاريخ التي تنتهي بنتيجة 4/4 على ملعب سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد، الذي تم افتتاحه عام 1947.

وأصبح أيضا الإيطالي كارلو أنشيلوتي خامس مدرب لفريق ريال مدريد يصل إلى نهائي كأس ملك إسبانيا في 3 مرات، والأول منذ لويس مولوني (1974 و1979 و1982).

كما أن أنشيلوتي يأمل في أن يصبح أول مدرب في تاريخ الريال يحقق لقب الكأس 3 مرات، بعد فوزه سابقا عامي 2014 و2022.

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