تحرك برلماني بعد واقعة السيرك في طنطا

كشفت النائبة ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، عزمها التقدم بطلب مناقشة عامة حول الإجراءات التي يتم اتخاءها من قبل الجهات المعنية بالدولة للرقابة على أعمال السيرك، وقواعد السلامة المهنية المتبعة أثناء العروض التى تقدم للجمهور في مختلف محافظات الجمهورية.

واقعة السيرك في طنطا أثناء إجازة عيد الفطر

وأشارت إلى أنه خلال إجازة عيد الفطر، تابع الجميع الواقعة المؤسفة التى شهدها السيرك بمدينة طنطا، وتعرض أحد العاملين لاعتداء من أحد النمور أثناء العرض ترتب عليه فقدان هذا الشاب لذراعه، وسط فشل المدربة ومعاونيها من السيطرة على الأسود والنمور الموجودة داخل العرض.

تكرار وقائع تعدي الحيوانات الخطرة على العاملين في السيرك

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، أن تكرار هذه الوقائع المؤسفة من حين لآخر، الأمر الذى يترتب عليه ضرورة اتخاذ المحاذير والإجراءات الوقائية اللازمة خلال تقديم عروض الحيوانات المفترسة داخل السيرك.

دور وزارة الثقافة في مراجعة إجراءات السلامة في السيرك

ووجهت النائبة، سؤالا عن دور وزارة الثقافة في متابعة ومراجعة إجراءات السلامة المهنية للعاملين في السيرك، وكذلك عدم وجود سيارة إسعاف ثابته خلال فترة العروض التى يقدمها السيرك، خاصة في أيام الإجازات والعطلات والأعياد، حيث يرغب كثير من المصريين والسياح العرب مشاهدة مثل هذة العروض.

تعرض عامل السيرك في طنطا لتعدي أحد النمور

وأكدت عضو مجلس الشيوخ، أن عامل السيرك كشف عقب إفاقته من صدمة بتر ذراعة بسبب اعتداء أحد النمور أن هذه الحيوانات كانت جائعة، ولم يتم إسعافه بشكل سريع عقب وقوع الاعتداء.



وشددت النائبة، على أهمية مراجعة مواد قانون حيازة الحيوانات الخطرة والذى أصدره مجلس النواب، لاسيما فى ظل إصرار بعض المواطنين على انتهاك القانون وحيازة حيوانات خطرة داخل المنازل.

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