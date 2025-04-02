إخلاء سبيل مدربة السيرك أنوسة كوتة في واقعة هجوم نمر على عامل

قررت النيابة العامة بمجمع محاكم طنطا، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل مدربة السيرك أنوسة كوتة، وذلك عقب سماع أقوالها في واقعة هجوم نمر على أحد العاملين بالسيرك، مما أدى إلى تعرضه لإصابة بالغة انتهت ببتر ذراعه.

وخضعت المدربة للتحقيق لساعات، حيث أوضحت ملابسات الحادث وأكدت اتخاذ السيرك كافة إجراءات السلامة، مشيرةً إلى أن الواقعة كانت غير متوقعة، كما استمعت النيابة إلى شهود العيان وراجعت التقارير الطبية الخاصة بالمصاب، قبل أن تصدر قرارها بإخلاء سبيل المدربة لحين استكمال التحقيقات.

يأتي هذا القرار في ظل متابعة مكثفة للقضية، وسط مطالبات بتشديد إجراءات الأمان داخل عروض الحيوانات المفترسة، لضمان سلامة العاملين والجمهور.

ومن المتوقع أن تستمر التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات القانونية.

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