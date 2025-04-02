محافظ الغربية: لجنة عاجلة لمتابعة حادث السيرك وتقديم الرعاية للمصاب

وجه اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية بتشكيل لجنة فورية للتحقيق في ملابسات حادث السيرك القومي وتقديم الدعم الكامل للمصاب.

جاء ذلك في ضوء الحادث المؤسف الذي وقع في السيرك بمدينة طنطا، حيث تعرض محمد إبراهيم عبد الفتاح، مساعد المدربة، لهجوم من نمر مفترس أثناء العرض، ما أدى إلى بتر ذراعه.

وأوضح محافظ الغربية أنه فور وقوع الحادث تم تشكيل لجنة عاجلة من وكيل وزارة الطب البيطري، ووكيل وزارة الثقافة، والإدارة القانونية رئيس حي أول طنطا، لمراجعة تنفيذ جميع إجراءات الأمان والسلامة داخل السيرك وتقديم تقرير شامل عن الوضع الراهن.

كما وجه محافظ الغربية بتكثيف المتابعة مع الجهات المعنية لمتابعة تحقيقات النيابة العامة في واقعة السيرك، كونها صاحبة الاختصاص الأصيل مؤكدًا أنه سيتم تنفيذ كافة القرارات الصادرة عنها بكل دقة وشفافية.

كما أضاف اللواء أشرف الجندي أنه تم التنسيق مع جامعة طنطا لتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية العاجلة للمصاب، وأناب نائبة الدكتور محمود عيسى لمتابعة حالته الصحية، مؤكدًا أن المحافظة ستظل تتابع التطورات الصحية للمصاب حتى يتماثل للشفاء التام.

وأعرب محافظ الغربية عن تعاطفه العميق مع المصاب، متمنيًا له الشفاء العاجل، مؤكدًا أن المحافظة ستظل تسعى إلى تقديم الدعم الكامل لضمان حماية أرواح المواطنين.

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