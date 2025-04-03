محمد عطية يعلق على واقعة هجوم النمر: "السيرك مكان مليان بالأذى"

علق الفنان محمد عطية على واقعة التهام نمر أبيض بأحد عروض السيرك القومي بطنطا لذراع عامل مساء الثلاثاء.

وكتب محمد عطية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” رسالة يطالب متابعيه الابتعاد عن عروض السيرك بشكل عام لما يمثله من “شر مطلق” بحد وصفه، فقال: “ما تروحوش السيرك.. ما تاخدوش أطفالكم السيرك.. السيرك ده شر مطلق.. مكان مليان بالأذى والشر البشري الغير مبرر للمتعة السادية لبشر آخرين”.

وتابع: “الحيوانات عندهم مشاعر وعندهم كرامة وبيزعلوا وبيحسوا بالذل والإهانة زيك بالظبط.. ما تدفعش فلوس في مكان بيحبس حيوانات في اوضة مترين ويعذبهم عشان يسليك".

كما نشر عطية صورة لمروض الأسود الشهير محمد الحلو من أحد عروضه بالسيرك وهو يمطتي أحد الأسود المشاركة معه بالعرض، وعلق عليها: “ ده مدرب أسود اسمه محمد الحلو، منزل فيديو بيتباهى فيه بركوبة الأسد اللي وشه مليان جروح ومهان ومتخدر السيرك، ده شر مطلق، المنظر ده فيه تجلي للشر البشري الغير مبرر”.

نمر يهاجم أحد العاملين بالسيرك القومي بطنطا

شهد السيرك القومي بمنطقة البوريفاج في طنطا حادثًا مروعًا، حيث تعرض أحد العاملين لهجوم مفاجئ من أحد النمور أثناء العرض، ما أسفر عن إصابته بجروح بالغة بعد أن التهم النمر ذراعه.

وتحولت أجواء الاحتفال بعيد الفطر المبارك، التي جذبت العديد من أهالي محافظة الغربية إلى السيرك لقضاء وقت ترفيهي، إلى حالة من الفزع والذهول بعد وقوع الحادث. وسارعت فرق الإسعاف إلى نقل المدرب المصاب إلى مستشفى جامعة طنطا لتلقي العلاج اللازم.

وأكد شهود عيان أن الحادث وقع أثناء تقديم المدرب لاستعراضه المعتاد، إلا أن النمر باغته بهجوم مباغت، ما أدى إلى حالة من الذعر بين الحضور، خاصة الأطفال.

فيما تم إيقاف العرض فورًا واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الجمهور.

من جانبها، أعلنت إدارة السيرك أنها تحقق في ملابسات الحادث، مؤكدة أن مثل هذه الحوادث نادرة الحدوث، وأنها تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة المدربين والجمهور.

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