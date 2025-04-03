الخميس 03 أبريل 2025
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حوادث

النيابة تطلب تحريات المباحث في نشوب حريق بمكتب بريد البدرشين

إطفاء الحريق، فيتو
إطفاء الحريق، فيتو

 طالبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات المباحث في نشوب حريق بمكتب بريد البدرشين لبيان أسبابه.

وكانت النيابة قد أمرت بانتداب خبراء المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق نشب داخل مكتب بريد البدرشين.

وأخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقًا نشب داخل مكتب بريد قرية المرازيق بمنطقة البدرشين جنوب المحافظة جنوب المحافظة دون وقوع إصابات.

وتلقى الرائد أحمد يحيى رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مكتب بريد قرية المرازيق بدائرة المركز.

 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ5 سيارات إطفاء وبالفحص تبين اندلاع النيران داخل مكتب بريد قرية المرازيق وجرى فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

 

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

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الحماية المدنية بالجيزة السيطرة علي الحريق النيابة العامة بجنوب الجيزة شرطة البدرشين

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