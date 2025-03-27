الخميس 27 مارس 2025
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حوادث

فريق بحث لكشف ملابسات وفاة محفظ قرآن بالطريق الأوسطي بالبدرشين

فريق بحث لضبط المتهم
فريق بحث لضبط المتهم بصدم محفظ القرآن في البدرشين، فيتو

تواصل أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة جهودها في كشف ملابسات واقعة مصرع محفظ قرآن، في حادث سير، بالطريق الأوسطي بدائرة مركز شرطة البدرشين باتجاه أكتوبر، من خلال فريق بحث لجمع المعلومات والتحريات وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط مكان الحادث للوقوف علي ملابسات الواقعة.

 

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغًا بوقوع حادث سير أعلى الطريق الأوسطي بالبدرشين.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتبين وفاة محفظ للقرآن الكريم، يبلغ من العمر  43 عامًا، ويقيم في مدينة البدرشين.


وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة، فيما يُنتظر قرار النيابة بشأن التصرف في الجثمان.

 

حادث التجمع الخامس 

وفي واقعة أخرى تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين أعلى طريق بمنطقة التجمع الخامس، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور لمكان الواقعة والدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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اجهزة البحث الجنائي أمن الجيزة محفظ قرآن شرطة البدرشين

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