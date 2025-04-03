أمريكا وبريطانيا تقترب من استضافة مونديالي 2031 و2035 للسيدات

كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" استقر على اختيار الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، لاستضافة نهائيات كأس العالم للسيدات المقبلة، والتي توسعت لتشمل 48 فريقا بدلا من 32.

وقال إنفانتينو لمسؤولي كرة القدم الأوروبية: إن فيفا تلقى رغبة واحدة من أمريكا لاستضافة نسخة 2031 مع إمكانية انضمام دول أخرى في منطقة الكونكاكاف، ومن المرجح أن تشمل هذه الدول المكسيك.

وذكر إنفانتينو أن فيفا تلقى "عرضا واحدا صالحا" لاستضافة نسخة 2035 من كأس العالم، من الاتحادات البريطانية، مع التركيز على إنجلترا.



وذكر مسؤولو الاتحاد الإسباني الأسبوع الماضي، أنهم كانوا يأملون في التقدم بعرض، ربما مع البرتغال والمغرب، في تكرار للملف المشترك لاستضافة بطولة كأس العالم 2030 للرجال.

وبدا أن تصريحات إنفانتينو أمام الاجتماع السنوي للاتحاد الأوروبي "يويفا" تستبعد عرض إسبانيا.

وقال إنفانتينو: "إذا، الطريق مفتوح لإقامة كأس العالم للسيدات في عامي 2031 و2035 في بعض الدول الرائعة، لتعزيز حركة كرة القدم النسائية بشكل أكبر".

ومن المقرر أن يؤكد فيفا الدول التي ستستضيف كأس العالم للسيدات العام المقبل، وتقام نسخة 207 بمشاركة 32 فريقا وتستضيفها البرازيل.

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