التضخم في تركيا يتراجع لـ 38.1 % خلال مارس

أعلن معهد الإحصاء التركي، اليوم الخميس، عن تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا إلى 38.1 % في مارس.

تراجع التضخم في تركيا

وقال المعهد، إنه على أساس شهري سجل معدل التضخم 2.46 %، وهو ما يقل عن التوقعات، بحسب وكالة رويترز.

وبلغ معدل التضخم في فبراير 2.27 % على أساس شهري و39.05 % على أساس سنوي.

وكان من المتوقع بحسب استطلاع رويترز أن يرتفع معدل التضخم الشهري إلى 3% في مارس، مع انخفاض المعدل السنوي إلى 38.9 %.

وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين المحليين 1.88 % على أساس شهري في مارس، مع زيادة سنوية 23.5 %.



المركزي التركي يقرر خفض سعر الفائدة

وكان البنك المركزي التركي، قرر يوم الخميس 6 مارس الماضي، خفض سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثالثة على التوالي، مستفيدا من زخم بيانات التضخم لشهر فبراير، التي جاءت أفضل من المتوقع.

وجاء قرار خفض لجنة السياسة النقدية بالمركزي التركي، بقيادة المحافظ فاتح كارهان، سعر الفائدة من 45% إلى 42.5%، ليكون امتدادا للتخفيضين السابقين بمقدار 250 نقطة أساس لكل منهما، حيث تعتمد القرارات على استراتيجية إعلان في كل اجتماع على حدة.

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