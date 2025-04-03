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ثقافة وفنون

NETFLIX تطرح الفيديو التشويقي للجزء الثاني من الدراما الكورية “WEAK HERO: Class”

مسلسل Weak Hero Class
مسلسل Weak Hero Class 2، فيتو

 كشفت شبكة NETFLIX عن الفيديو والبوستر التشويقي الأول للدراما الكورية “WEAK HERO: Class 2” من بطولة الممثل Park Jihoon والمقرر عرضها في يوم 25 أبريل الجاري على المنصة حصريًا.

مسلسل Weak Hero Class 2

ويعد مسلسل Weak Hero Class 2 هو تكملة للموسم الأول Weak Hero Class 1، والذي تدور أحداثه حول شخصية "يون شي يون" التي يجسدها بارك جيهون، وهو طالب في المدرسة الثانوية يظهر قوته العقلية والبدنية غير المعتادة رغم مظهره الهادئ والهش. في الجزء الثاني من السلسلة، يستمر Yoon Si Eun في مواجهة التحديات والأعداء الذين يحاولون إيقاعه في صراعات عنيفة، بينما يتعامل مع علاقاته المعقدة مع زملائه في المدرسة.

 

التركيز في المسلسل يتمحور حول الصراعات النفسية والجسدية، وكيف يتعامل الأبطال مع المواقف القاسية التي يمرون بها. كما أن هناك تطور كبير في الشخصيات والعلاقات بين الأبطال والخصوم.

المسلسل يتميز بمزيج من الأكشن والمشاهد العاطفية، مما يجعله جذابًا لمحبي هذا النوع من الأعمال.

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Netflix Park Jihoon Weak Hero Class 2 مسلسل Weak Hero Class 2

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