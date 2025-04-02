التصريح بدفن جثة شخص لقي مصرعه في حريق اندلع بمزرعة مواشٍ بالجبل الأصفر

أمرت النيابة العامة بالتصريح بدفن جثة شخص لقي مصرعه إثر اندلاع حريق في مزرعة مواشٍ بمنطقة الجبل الأصفر، مركز الخانكة بمحافظة القليوبية.

بلاغ بتصاعد أدخنة كثيفة وألسنة لهب من داخل مزرعة للمواشي

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقليوبية بلاغا بتصاعد أدخنة كثيفة وألسنة لهب من داخل مزرعة للمواشى بالخصوص.



وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء إلى موقع الحريق وبعد الفحص، تبين أن الحريق نشب داخل مزرعة مواشي مكونة من طابق واحد.

ونجحت قوات الإطفاء في السيطرة عليه وأسفر الحريق عن مصرع شخص، وجرى التحفظ على جثته تحت تصرف النيابة العامة والتى أمرت بندب المعمل الجنائي لفحص الحريق ومعرفة أسباب نشوبه.

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