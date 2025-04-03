أول تعليق من مدرب إنتر ميامي بعد الخسارة الأولى هذا الموسم

علق الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو مدرب إنتر ميامي، على خسارته الأولى هذا الموسم، معتبرا أنه أمر كان سيحدث عاجلًا أم آجلًا.

جاء ذلك بعد سقوط الفريق أمام لوس أنجليس في ذهاب ربع نهائي كأس أبطال الكونكاكاف، مشددا على ضرورة التركيز على النهوض والسعي لتحقيق الفوز في مباراة الإياب.

وقال ماسكيرانو، في مؤتمر صحفي بعد الخسارة 1-0 أمام لوس أنجلوس: "كنت أعلم أن ذلك سيحدث عاجلًا أم آجلًا" في إشارة إلى خسارته الأولى هذا الموسم.





وأضاف: "الأهم الآن هو التعافي والتركيز على مباراة الأحد أمام تورونتو، ثم الفوز يوم الأربعاء في مباراة الإياب لنتأهل".

وشدد المدرب الأرجنتيني: "كانت مباراة متوقعة، نعلم أن لوس أنجلوس يمتلك مهاجمين جيدين قادرين على إحداث الفارق، لكننا سيطرنا عليهم جيدًا في معظم المباراة".

وأوضح: "لم نهاجم كما ينبغي، لكن اللاعبين حاولوا التسجيل بشتى الطرق حتى النهاية، وسيطروا على المباراة. علينا أن نتقبل الهزيمة، لكننا نعلم أن لدينا مباراة أخرى في ميامي وسط جماهيرنا".

واختتم: "الخسارة مؤلمة، لكننا في سباق المنافسة، ومباراة الإياب ستكون على أرضنا وأمام جماهيرنا. بإمكاننا تقديم مباراة جيدة وقلب النتيجة، ليس لدي شك في ذلك".

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