الجمعة 04 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

العائد اليومي للشهادات، اتجاه جديد للبنوك لجذب العملاء

بنك مصر، فيتو
بنك مصر، فيتو

بدأت العديد من البنوك في السوق المصرفي المصري نحو الاتجاه لفكرة العائد اليومي على شهادات الادخار وذلك لجذب شرائح كبيرة من المجتمع في الاستثمار بتلك النوعية من الشهادات.

ويأتي ذلك في إطار البنوك البحث عن وسائل وعوامل  جذب مصرفية جديدة ترضي رغبات العملاء وبما يساهم في استمرار عملية تواجد السيولة المالية في البنوك والمضي خطوات في محاصرة التضخم وإجباره على العودة إلى رقم أحادي حسب خطة البنك المركزي.

وأعلن البنك التجاري الدولي  CIB إدراج عائد يومي على  الشهادات الادخارية لعائد الثابت لأجل 3 سنوات، بهدف تنوع مدد العائد أمام العملاء، وفق بيانات منشورة له موقعه الإلكتروني.

وأدرج بنك CIB، أكبر بنك خاص بمصر، العائد اليومي على شهادات الادخار  الثلاثية "بريميوم" و"بلس" و"برايم" مع إتاحة العائد الشهري دون تغيير لتتماشى مع اهتمامات العملاء المختلفة.

كما سبقه بنك مصر في طرح شهادة ادخار جديدة تحت مسمى "يوماتي"، وهي شهادة توفر عائدًا يوميًّا متغيرًا بنسبة 27% سنويًّا، مما يجعلها واحدة من أفضل شهادات الادخار في البنوك حاليًّا.

تتميز الشهادة بإمكانية الصرف اليومي للعائد، مما يمنح العملاء سيولة مالية دائمة.

 

مميزات شهادة ادخار "يوماتي" من بنك مصر

عائد يومي متغير بنسبة 27% سنويًّا.

مدة الشهادة: 3 سنوات.

الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه.

إمكانية استرداد الشهادة أو جزء منها بعد 6 أشهر من تاريخ الإصدار.

إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة من بنك مصر.

تحويل العائد على الحساب الجاري أو التوفير للعميل يوميًّا.

وفي حال استثمار العميل نحو مليون جنيه في الشهادة ستكون الفائدة كما هو في الشرح التالي:

العائد السنوي: 1000,000 × 27% = 270,000 جنيه سنويًّا.

العائد اليومي: 270,000 ÷ 365 = 739,72جنيه يوميًّا.

العائد خلال 3 سنوات: 270,000 × 3 = 810,000 جنيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البنك التجارى الدولى البنك المركزى التجاري الدولي CIB الحساب الجارى الشهادات الادخارية بنك مصر شهادة ادخار جديدة شهادات الادخار الثلاثية طرح شهادة إدخار

الأكثر قراءة

حريق داخل محطة مترو روض الفرج ووقوع إصابات (فيديو وصور)

بيان من مترو الأنفاق لكشف ما حدث في محطة روض الفرج

تقرير طب بيطري الغربية يكشف مفاجأة عن أكل وسلوك نمر طنطا بعد التهامه ذراع مساعد مدربه

ترامب: نقاشات جارية مع أفضل اللاعبين في العالم بشأن صفقة غزة (فيديو)

التحريات الأولية تكشف سبب حريق محطة مترو روض الفرج (صور)

اغتيال قيادي بحماس واثنين من أبنائه في قصف إسرائيلي لشقة سكنية بصيدا جنوب لبنان (فيديو)

توابع زلزال رسوم ترامب، تطور جديد في أسعار الذهب اليوم الجمعة بالأسواق

باستثناء حالة واحدة، 3 التزامات يجب توافرها قبل إجراء العمليات الجراحية بقانون المسؤولية الطبية

منوعات

المزيد

لازم لمسة بشرية، بيل جيتس يحدد 3 وظائف تنجو من سطوة "الذكاء الاصطناعي"

السلطات الهندية تعتقل سائحا أمريكيا حاول التواصل مع أكثر قبيلة انعزالية بالعالم

مشهد صادم للحظة موت مواطن يمنى من الجوع بجوار طفله (فيديو)

جراديشار لاعب الأهلي يزور الأهرامات

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم بعد قرار الرسوم الجمركية الأمريكية

أسعار النحاس اليوم الخميس 3-4-2025 في الأسواق

أسعار الزيت بالأسواق مساء اليوم الخميس 3-4-2025

هل يتطلب تشغيل خدمة "السوفت توكن" الذهاب إلى فرع البنك؟

المزيد

انفوجراف

أبرز الصادرات المصرية إلى أمريكا بعد فرض ترامب رسوم جمركية بنسبة 10% (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 4 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 4 – 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 4 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية