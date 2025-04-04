العائد اليومي للشهادات، اتجاه جديد للبنوك لجذب العملاء

بدأت العديد من البنوك في السوق المصرفي المصري نحو الاتجاه لفكرة العائد اليومي على شهادات الادخار وذلك لجذب شرائح كبيرة من المجتمع في الاستثمار بتلك النوعية من الشهادات.

ويأتي ذلك في إطار البنوك البحث عن وسائل وعوامل جذب مصرفية جديدة ترضي رغبات العملاء وبما يساهم في استمرار عملية تواجد السيولة المالية في البنوك والمضي خطوات في محاصرة التضخم وإجباره على العودة إلى رقم أحادي حسب خطة البنك المركزي.

وأعلن البنك التجاري الدولي CIB إدراج عائد يومي على الشهادات الادخارية لعائد الثابت لأجل 3 سنوات، بهدف تنوع مدد العائد أمام العملاء، وفق بيانات منشورة له موقعه الإلكتروني.

وأدرج بنك CIB، أكبر بنك خاص بمصر، العائد اليومي على شهادات الادخار الثلاثية "بريميوم" و"بلس" و"برايم" مع إتاحة العائد الشهري دون تغيير لتتماشى مع اهتمامات العملاء المختلفة.

كما سبقه بنك مصر في طرح شهادة ادخار جديدة تحت مسمى "يوماتي"، وهي شهادة توفر عائدًا يوميًّا متغيرًا بنسبة 27% سنويًّا، مما يجعلها واحدة من أفضل شهادات الادخار في البنوك حاليًّا.

تتميز الشهادة بإمكانية الصرف اليومي للعائد، مما يمنح العملاء سيولة مالية دائمة.

مميزات شهادة ادخار "يوماتي" من بنك مصر

عائد يومي متغير بنسبة 27% سنويًّا.

مدة الشهادة: 3 سنوات.

الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه.

إمكانية استرداد الشهادة أو جزء منها بعد 6 أشهر من تاريخ الإصدار.

إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة من بنك مصر.

تحويل العائد على الحساب الجاري أو التوفير للعميل يوميًّا.

وفي حال استثمار العميل نحو مليون جنيه في الشهادة ستكون الفائدة كما هو في الشرح التالي:

العائد السنوي: 1000,000 × 27% = 270,000 جنيه سنويًّا.

العائد اليومي: 270,000 ÷ 365 = 739,72جنيه يوميًّا.

العائد خلال 3 سنوات: 270,000 × 3 = 810,000 جنيه.

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